Femicidio en Bariloche: cuándo le formularán cargos al hombre acusado de apuñalar a la mujer

En Bariloche se registró un nuevo caso de femicidio que conmocionó a toda la ciudad rionegrina. El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes 30 de enero y en el lugar detuvieron a un hombre.

El detenido tiene 65 años y según lo trascendido, sería la pareja de la víctima de femicidio.

Cuándo le formularán cargos al detenido por el femicidio en Bariloche

El femicidio ocurrió en una casa del barrio Nuestras Malvinas. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO el detenido fue detenido, en principio, como presunto sospechoso, pero a medida que avanzó la toma de declaraciones, se determinó que fue el autor del ataque.

Ante esta situación, la fiscal del caso, Silvia Paolini, ordenó que se le formularán cargos el sábado 31 de enero.

La fiscalía ya solicitó al Cuerpo de Investigación Forense la concreción de la autopsia y además interviene la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) con la familia de la mujer.

Durante estas horas y en lo que resta del día, la fiscalía estará abocada a la recolección de evidencia en pos de imputar cargos.