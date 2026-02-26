Video | Apareció un puma en una planta de Vaca Muerta y sorprendió a trabajadores petroleros

En Rincón de los Sauces, un puma ingresó a una planta de tratamiento de crudo ubicada en la base del volcán Auca Mahuida y fue registrado en video por trabajadores petroleros. Según trascendió, el hecho no registró heridos y el animal se fue por sí solo sin causar daños.

De acuerdo a las imágenes, el felino recorrió distintos sectores de la planta ante la mirada de los operarios. El animal no presentó conductas agresivas y luego se retiró del predio sin intervención externa.

Impactante registro en Vaca Muerta: un puma caminó por una planta industrial

El registro audiovisual no mostró intentos de acercamiento hacia el personal. Tras caminar por el predio, el animal se alejó sin que se activaran protocolos de emergencia.

En la región, los pumas se desplazan por amplios territorios en busca de alimento y refugio. Su adaptación a distintos ambientes explica su presencia tanto en zonas rurales como en áreas donde se desarrolla actividad petrolera.

Cómo es el puma: comportamiento y hábitat en la Patagonia

El puma es un felino solitario que habita estepas, montes y zonas cordilleranas de la Patagonia. Tiene hábitos mayormente crepusculares y nocturnos, y puede recorrer varios kilómetros en un mismo día dentro de su territorio.

Su dieta se compone principalmente de herbívoros silvestres y ganado menor cuando se acerca a áreas productivas. Es un animal sigiloso, con gran capacidad de camuflaje y movimientos silenciosos que dificultan su detección.

Claves sobre el avistaje de pumas en la Patagonia

El Parque Patagonia en Santa Cruz es uno de los pocos lugares donde se puede avistar al felino en libertad y la mejor época para hacerlo es el verano.

Koi es un puma que ganó fama por recorrer Santa Cruz desde la meseta al mar el año pasado. Foto: gentileza Facundo Epul.

Se puede acceder de la mano de guías especializados que rastrean a los animales mediante monitoreo con collares GPS, para asegurar la observación sin perturbarlos. La tasa de éxito es alta.

Se aconseja contratar guías locales autorizados, siempre mantener distancia, no acercarse y seguir las indicaciones de seguridad ante un encuentro.