Video: el agua ya llegó a las casas de los vecinos en la zona del río de Cipolletti

Desde el gobierno de Cipolletti aseguraron que este martes comenzaron a trabajar para nivelar las calles luego de la tormenta que se vivió en la zona. Mientras que los vecinos en la zona ribereña aseguraron que el agua ya entró a sus viviendas pero no piensan abandonar sus domicilios por temor a la inseguridad.

Vecinos del barrio Costa Norte mostraron su preocupación y aseguraron que el agua ya ingresó a sus domicilios.

“El agua ha crecido varios metros y va a seguir creciendo. No hay ningún tipo de control por parte del municipio. Defensa Civil viene, recorre la zona pero no se baja de las camionetas, estamos preocupados” relató Rodrigo Jara, vecino del barrio Costa Norte, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Vecinos filmaron el ingreso del agua a sus viviendas. Foto: Gentileza.

Además, los habitantes de la zona relatan que el agua ingresa a sus hogares. Les aseguraron que mañana se arreglará la ruptura en el caño maestro pero no tienen certezas sobre esto. «Desde anoche estamos en vigilia con los vecinos, todos vienen y se van. El agua se viene para las casas» manifestó Rodrigo.

Desde Defensa Civil aseguraron que las personas que han intentado evacuar no están dispuestas a dejar su domicilio por miedo a la inseguridad. Detallaron que el planteo de los vecinos es que no quieren abandonar sus viviendas ya que no tienen quien pueda asistirla luego.

El municipio comenzó a trabajar en el arreglo de las calles de Cipolletti

Desde la secretaría de Servicios Públicos aseguraron que ya comenzaron con los trabajos de mantenimiento vial, luego del temporal de lluvia que afectó gran parte de la región del Alto Valle.

«Las motoniveladoras trabajan en diferentes puntos de la ciudad«, describieron.

Además detallaron que «el mantenimiento vial se realiza con el objetivo de buscar una nivelación acorde y duradera. Se utilizan unidades motoniveladoras, acompañado de un camión regador, camiones y pala cargadora con el aporte de material calcáreo para los sectores en donde se necesita relleno».

Estos trabajaron comentaron que comenzaron a realizarse este martes en diferentes puntos de la ciudad, pero la zona del río vive una situación dramática tras el temporal. Los vecinos aseguraron que el agua ya ingresó a sus domicilios

La municipalidad de Cipolletti montó centro de evacuación por el temporal

Desde el gobierno municipal aseguraron que ya se encuentra disponible un centro de evacuación.

Desde la secretaría de Desarrollo Humano y Promoción comunitaria explicaron que se preparó el Estadio Municipal de calle Naciones Unidas para recibir a las familias que deban ser evacuadas.

Además confirmaron que el Club San Martín ubicado en calle Chile y Manuel Estrada brindó sus instalaciones preventivamente. En total hay 67 camas.