VIDEO | Decretaron alerta naranja para el volcán Villarrica: así se ve el cráter próximo al sur de Neuquén

Las autoridades de Chile decretaron este domingo el alerta naranja por la actividad del volcán Villarrica, ubicado en la Región de La Araucanía y conlindante con la zona sur de la provincia de Neuquén. Se trata de la estructura geológica de mayor riesgo del país trasandino.

La situación es seguida de cerca por autoridades argentinas desde hace meses, ya que el volcán se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Junín de los Andes.

«Desde ayer se ha observado un incremento paulatino de la energía y ocurrencia en las señales tipo tremor (asociadas a movimientos de fluidos) llegando a un valor de 64,7 cm cuadrados de desplazamiento reducido (DR), con una señal acústica asociada de 28.8 Pascales», detalló el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en un comunicado.

«Adicionalmente, se han observado explosiones estrombolianas que generan emisiones de material piroclástico de tipo balístico en la zona proximal al cráter y dispersión del material fino, incandescencia y detección de anomalías térmicas. Lo anterior sugiere que el sistema volcánico ha evolucionado hacia una fase de mayor inestabilidad», agrega el comunicado.

El sistema volcánico habría entrado a una fase de mayor inestabilidad por lo que se decidió subir el alerta de amarillo a naranja. Se trata del nivel más alto de emergencia antes de pasar al nivel rojo de alarma.

Según la agencia británica Reuters, las autoridades establecieron un radio de seguridad de ocho kilómetros alrededor el centro del Villarrica y llamaron a la población a atender sus instrucciones.

El sábado 23 de septiembre, se registraron emisiones de cenizas lo que provocó la evacuación de 30 familias que viven en las cercanías del volcán Villarrica.

🚁🌋 En pronta respuesta a una solicitud de apoyo de @Senapred, nuestros pilotos de la JDN y personal técnico de @Sernageomin, sobrevolaron el volcán Villarrica para monitorear la situación, producto de la Alerta Naranja. #TrabajoInteragencial #SeguridadRegional #VolcánVillarrica pic.twitter.com/lPo8IOnIyl — JDN ARAUCANÍA (@JdnAraucania) September 24, 2023

Durante la tarde de este domingo, la Jefatura de la Defensa Nacional Región de La Araucanía sobrevoló el cráter del volcán, compartiendo un impresionante registro desde la cima del macizo. Desde el organismo señalaron que «nuestros pilotos de la JDN y personal técnico de Sernageomin, sobrevolaron el volcán Villarrica para monitorear la situación, producto de la Alerta Naranja«.

Alerta naranja para el volcán Villarrica: desde Argentina se llevó tranquilidad

El alerta chileno fue replicado por el El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV).

Por su parte, el director de Defensa Civil de Junín de los Andes, Norberto Ocares, admitió que esa ciudad es lo más cercano al volcán, aunque dijo que no llegarían las cenizas de una eventual erupción.

«En el hipotético caso de una erupción fuerte nos podría llegar cenizas a la frontera, no a la localidad”, expresó el funcionario en declaraciones replicadas por LMNeuquén. Estimó que, en el peor de los escenarios, sus efectos no llegarían a la localidad cordillerana. “Informé a todos los medios locales, es para información, no para alarmar”, agregó.

Qué significa el alerta naranja en el volcán Villarrica

La alerta naranja implica que existen variaciones significativas en el desarrollo del proceso volcánico con un probable incremento de la actividad respecto al nivel inferior, presentando reportes diarios de actividad. Es por esta razón que la gente que se encuentre cerca del Volcán Villarrica, en este caso, deben seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse alejados del cráter.

Asimismo, según indica Sernageomin, desde ahora los reportes sobre el estado del macizo serán diarios.

Ya en enero de este año, el servicio chileno había decidido ampliar el perímetro de posible afectación alrededor del Volcán Villarrica. No obstante, el organismo estatal determinó mantener la Alerta Amarilla sobre el macizo.

Fue a fines de 2022 que se inició una alta productividad sísmica de eventos asociados a la «dinámica superficial del lago de lava y generación recurrente de explosiones que expulsan material incandescente en el área cercana al cráter, alcanzando distancias de hasta 480 metros«.

A la vez, en ese momento se precisó que se había observado que al interior del cráter el nivel de lago de lava permanece cerca de la superficie, con la formación de una costra de piroplásticos en su parte superior; y se sugirió un proceso de deformación de hasta aproximadamente 2 centímetros, localizado al noreste del volcán, lo cual debe ser corroborado.