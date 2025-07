Dramático rescate de un peón rural en un pueblo de Río Negro: pasó horas perdido en la nieve y sus perros lo ayudaron a sobrevivir

En medio del impactante temporal de nieve que azotó a la Patagonia, un pueblo de la Línea Sur de Río Negro fue escenario de un dramático operativo de búsqueda y rescate que, afortunadamente, tuvo un final feliz. Nahuel Vince, un peón rural de la zona, fue hallado con severa hipotermia tras pasar horas perdido en la inmensidad blanca, gracias a la solidaridad de los rescatistas y el instinto protector de sus fieles perros.

El peón rural de Río Negro estuvo horas perdido en la nieve

El protagonista de este increíble rescate es Nahuel Vince, un peón rural que se vio atrapado por el temporal de nieve. Desorientado en el campo, con la nieve superando sus rodillas y el viento helado calando hasta los huesos, Nahuel sintió la desesperación acechar mientras lo atrapaba la noche en el paraje Lonco Vaca, en la zona de Mencué.

Al llegar al cerro, una línea de señal fue suficiente para que pueda dar aviso, su situación ya era crítica. La respuesta no se hizo esperar.

El operativo fue informado por Carlos A. Vertiz, quien formó parte del operativo de rescate. Vertiz indicó que después de recibir el llamado, un vehículo de la Comisión de Fomento de Mencué y personal de la Unidad Policial 60 partieron hacia el lugar, desafiando las condiciones climáticas extremas. Al mismo tiempo, desde Aguada Guzmán, la ambulancia de la Comisión, con personal del Área Programa El Cuy, se puso en camino, con todos los ojos atentos a encontrar al peón.

La tensión se disipó al llegar al lugar indicado. El dueño del campo, con el conocimiento de quien vive en ese paraje, ya había encontrado a Nahuel. El peón estaba refugiado en una tapera, al borde de la hipotermia, con el frío haciendo estragos en su cuerpo.

La llegada de la ambulancia fue clave. Nahuel recibió asistencia inmediata en el lugar, para luego iniciar un traslado lleno de cuidados hasta el paraje Chasico, donde esperaba la ambulancia del hospital de El Cuy para completar la asistencia y la derivación.

El relato del perón que pasó horas perdido bajo la nieve

Conmovido y aún recuperándose, Nahuel compartió su desgarrador relato de las más de cinco horas que pasó perdido en la nieve. En un video compartido por Nelso Rodrtiguez en sus redes sociales, Nahuel contó cómo sobrevivió.

«La nieve más alta me llegaba hasta las rodillas, el frío era insoportable. Sufrí hipotermia al 100% me dijo la enfermera«, contó con voz entrecortada. Pero en su relato, además de destacar la labor de los rescatistas, se refirió a sus inseparables perros.

El peón contó que en un momento crucial, agotado por el frío y el esfuerzo, cayó en la nieve sin poder levantarse. Fue entonces cuando sus fieles compañeros caninos actuaron por instinto: «Se me pusieron arriba y me dieron calor, temperatura un buen rato porque me caí y no me podía levantar».