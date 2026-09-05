Dos muertos y un herido tras un choque fatal sobre la Ruta 251: «las condiciones climáticas fueron un factor determinante»

Dos personas murieron este sábado en un choque que involucró a tres vehículos en la Ruta Nacional 251.

Dos personas murieron y una tercera sufrió heridas graves tras un siniestro vial registrado este sábado a las 10.15 sobre la Ruta Nacional 251, a la altura del kilómetro 158.

El choque semi frontal involucró a un camión Volvo con acoplado de cargas generales —que transitaba en sentido San Antonio Oeste-General Conesa conducido por un hombre de 48 años con residencia en Tierra del Fuego— y a una camioneta Ford Ranger negra que circulaba en dirección contraria con tres ocupantes masculinos.

Las condiciones climáticas en la zona jugaron un factor determinante al momento del siniestro

Producto del impacto, dos de los ocupantes de la camioneta murieron en el lugar. El tercer acompañante fue trasladado en primera instancia al hospital de General Conesa y derivado más tarde a la capital provincial debido a la gravedad de sus lesiones. La Ford Ranger sufrió daños considerables con una destrucción total.

El conductor del camión también recibió asistencia médica en el nosocomio de General Conesa. Un tercer vehículo, un Nissan Tiida conducido por un hombre de Puerto Madryn acompañado por su hija de 22 años, circulaba detrás del camión. Al advertir el choque, el automovilista logró reducir la velocidad, esquivó el transporte pesado y lo colisionó por alcance, con daños materiales de menor consideración.

Las condiciones climáticas en la zona jugaron un factor determinante al momento del siniestro, con registro de fuertes vientos, lluvias y la presencia esporádica de granizo.

En la causa interviene la fiscalía de turno de Viedma, a cargo de Mariana Giammona. La fiscala dispuso el secuestro de los vehículos involucrados, la imputación del conductor del camión y la realización de pericias a cargo del Gabinete de Criminalística. En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Conesa, el Cuerpo de Bomberos de General Conesa y las Brigadas Rurales de ambas localidades.