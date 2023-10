VIDEO | El conmovedor festejo de cumpleaños a una abuela de Neuquén: «Me dijo que estaba sola»

Un grupo de médicos, enfermeros y pacientes del hospital Heller de Neuquén, en un gesto solidario, decidió festejarle el cumpleaños a una abuela que permanecía internada en la institución y aseguraba que «estaba sola» en ese día tan especial.

La celebración fue compartida por la reconocida médica, Luciana Ortíz Luna, quien en diálogo con Diario RÍO NEGRO, explicó que la señora «había llegado a la guardia por un problema en una de sus piernas«.

Tras permanecer algunas horas internada por prevención, la mujer, llamada Francisca, fue dada de alta por los profesionales del hospital capitalino. «Fue ahí cuando me dijo llorando que era su cumpleaños y que estaba sola«, recordó la ex titular del SIEN.

De inmediato, relató la médica, convocaron a otros profesionales, enfermeros, camilleros y hasta pacientes, incluso con suero, que permanecían en la guardia, para que se sumaran a la celebración por el cumpleaños de la señora, que llegó a los 80 años este miércoles.

«Se me ocurrió llamar a todos, no teníamos ni pan para simular una torta, pero festejamos igual. Incluso algunos policías se sumaron y pusieron música, Francisca quedó muy contenta», aseguró la médica, a la vez que explicó que fue un magiclick «el que usamos como vela».

Invadida por la emoción, Ortíz Luna compartió el momento en su cuenta de TikTok y generó una importante repercusión, con muchos usuarios conmovidos tanto por la reacción de Francisca como por la actitud del personal del hospital.

«Después del video, me escribieron familiares de la señora y me dijeron que no vive sola, pero se ve que en su cumpleaños necesitaba compañía«, añadió Luciana, quien fue noticia esta semana al ser sobreseída por el ministerio de Salud de Neuquén en un sumario administrativo iniciado durante la pandemia.

La mujer, que celebró sus ocho décadas de vida, se retiró del centro de salud entre abrazos y besos este miércoles, luego de pasar algunas horas en observación pero sin mayores complicaciones.