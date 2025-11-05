ESCUCHÁ RN RADIO
Tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo en seis provincias: qué pasa en Neuquén y Río Negro

Se esperan lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas, también continúan las alertas por tormentas y viento Zonda en otras provincias del país.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Alerta por tormentas, viento y granizo en seis provincias.

El tiempo se vuelve inestable en gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas por tormentas y viento Zonda. Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla, con probabilidad de chaparrones intensos, actividad eléctrica y ráfagas. También hay advertencias vigentes en otras provincias, como La Pampa, Chubut, San Luis, Mendoza y San Juan.

Zonas afectadas en Neuquén

La alerta rige para amplias áreas del territorio provincial, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia (entre 10 y 40 milímetros, pudiendo superarse localmente).
Los sectores alcanzados son:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.
  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.
  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.

El SMN detalló que las tormentas podrán ser localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo y abundante agua en pocos minutos.

Localidades de Río Negro bajo alerta

En Río Negro, la alerta amarilla por tormentas también abarca gran parte del centro y norte provincial. Las áreas incluidas son:

  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.
  • Este de El Cuy.
  • General Roca.
  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • Nueve de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • Veinticinco de Mayo.
  • Conesa.
  • Meseta de Adolfo Alsina.
  • Meseta de San Antonio.
  • Valcheta.

El fenómeno podría dejar entre 10 y 40 milímetros de lluvia acumulada, además de ráfagas de hasta 60 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Otras provincias con alerta meteorológica

El informe del SMN también incluye advertencias para otras zonas del país, afectadas por diferentes fenómenos meteorológicos:

  • La Pampa: alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y posible granizo. Los acumulados pueden alcanzar entre 20 y 50 mm, y hasta 80 mm en el norte provincial.
  • Chubut: alerta amarilla por tormentas, con viento de hasta 60 km/h, posible granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
  • San Luis: alerta amarilla y naranja por tormentas. En las zonas con nivel naranja, se prevén precipitaciones fuertes, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados entre 30 y 50 mm.
  • Mendoza y San Juan: alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, reduciendo la visibilidad y elevando la temperatura de manera transitoria.

Recomendaciones ante una alerta amarilla

El SMN recomienda a la población:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse debajo de árboles o postes durante tormentas eléctricas.
  • Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.

