Tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo en seis provincias: qué pasa en Neuquén y Río Negro
Se esperan lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas, también continúan las alertas por tormentas y viento Zonda en otras provincias del país.
El tiempo se vuelve inestable en gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas por tormentas y viento Zonda. Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla, con probabilidad de chaparrones intensos, actividad eléctrica y ráfagas. También hay advertencias vigentes en otras provincias, como La Pampa, Chubut, San Luis, Mendoza y San Juan.
Zonas afectadas en Neuquén
La alerta rige para amplias áreas del territorio provincial, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia (entre 10 y 40 milímetros, pudiendo superarse localmente).
Los sectores alcanzados son:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
El SMN detalló que las tormentas podrán ser localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo y abundante agua en pocos minutos.
Localidades de Río Negro bajo alerta
En Río Negro, la alerta amarilla por tormentas también abarca gran parte del centro y norte provincial. Las áreas incluidas son:
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
- Este de El Cuy.
- General Roca.
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- Nueve de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- Veinticinco de Mayo.
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
El fenómeno podría dejar entre 10 y 40 milímetros de lluvia acumulada, además de ráfagas de hasta 60 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
Otras provincias con alerta meteorológica
El informe del SMN también incluye advertencias para otras zonas del país, afectadas por diferentes fenómenos meteorológicos:
- La Pampa: alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y posible granizo. Los acumulados pueden alcanzar entre 20 y 50 mm, y hasta 80 mm en el norte provincial.
- Chubut: alerta amarilla por tormentas, con viento de hasta 60 km/h, posible granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
- San Luis: alerta amarilla y naranja por tormentas. En las zonas con nivel naranja, se prevén precipitaciones fuertes, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados entre 30 y 50 mm.
- Mendoza y San Juan: alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, reduciendo la visibilidad y elevando la temperatura de manera transitoria.
Recomendaciones ante una alerta amarilla
El SMN recomienda a la población:
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse debajo de árboles o postes durante tormentas eléctricas.
- Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.
