Tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo en seis provincias: qué pasa en Neuquén y Río Negro

Alerta por tormentas, viento y granizo en seis provincias.

El tiempo se vuelve inestable en gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas por tormentas y viento Zonda. Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla, con probabilidad de chaparrones intensos, actividad eléctrica y ráfagas. También hay advertencias vigentes en otras provincias, como La Pampa, Chubut, San Luis, Mendoza y San Juan.

Zonas afectadas en Neuquén

La alerta rige para amplias áreas del territorio provincial, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia (entre 10 y 40 milímetros, pudiendo superarse localmente).

Los sectores alcanzados son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

El SMN detalló que las tormentas podrán ser localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo y abundante agua en pocos minutos.

Localidades de Río Negro bajo alerta

En Río Negro, la alerta amarilla por tormentas también abarca gran parte del centro y norte provincial. Las áreas incluidas son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Este de El Cuy.

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

Nueve de Julio.

Oeste de El Cuy.

Veinticinco de Mayo.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

El fenómeno podría dejar entre 10 y 40 milímetros de lluvia acumulada, además de ráfagas de hasta 60 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Otras provincias con alerta meteorológica

El informe del SMN también incluye advertencias para otras zonas del país, afectadas por diferentes fenómenos meteorológicos:

La Pampa: alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y posible granizo. Los acumulados pueden alcanzar entre 20 y 50 mm, y hasta 80 mm en el norte provincial.

alerta amarilla por tormentas, con lluvias intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y posible granizo. Los acumulados pueden alcanzar entre 20 y 50 mm, y hasta 80 mm en el norte provincial. Chubut: alerta amarilla por tormentas, con viento de hasta 60 km/h, posible granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

alerta amarilla por tormentas, con viento de hasta 60 km/h, posible granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. San Luis: alerta amarilla y naranja por tormentas. En las zonas con nivel naranja, se prevén precipitaciones fuertes, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados entre 30 y 50 mm .

alerta amarilla y naranja por tormentas. En las zonas con nivel naranja, se prevén . Mendoza y San Juan: alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, reduciendo la visibilidad y elevando la temperatura de manera transitoria.

Recomendaciones ante una alerta amarilla

El SMN recomienda a la población: