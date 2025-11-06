Hasta qué hora llueve este jueves en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: ¿ya pasó lo peor?

A las 18 del jueves empezó a tronar el cielo en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. En la capital neuquina de repente arrancó la tormenta y se hizo sentir con fuerza durante algunos minutos. Sin embargo, después bajó la intensidad. En Vaca Muerta también se registró gran actividad eléctrica, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). ¿Ya pasó lo peor?

Según el sitio especializado Windguru, a las 19 se anuncia lluvia. Pronostica que caerán hasta 1,3 milímetros de agua en dos horas. Luego comenzará a disminuir, pero persistirá por lo menos hasta las 21.

Pese a que Windguru no marca precipitaciones durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa inestabilidad durante toda la jornada y las primeras horas del viernes.

Así se ve la actividad en los radares de Neuquén y Río Negro

Desde la AIC difundieron la información que captaron los radares en Neuquén y Río Negro. «Se mantienen las condiciones de inestabilidad con formación de tormentas», afirmaron.

En las imágenes se muestra cómo aumentó la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en Río Negro con zonas en naranja y rojo, sobre todo en 25 de Mayo, Catriel y Roca.

En Neuquén se registraron tormentas en las localidades cabeceras de Vaca Muerta como Añelo, Sauzal Bonito, Cutral Co, Arroyito. En el Alto Valle se muestra menor actividad eléctrica, pero se sostiene el pronóstico de tormentas.