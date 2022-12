Video: «tenemos que quedarnos acá por miedo», lamentaron los vecinos que denuncian estafa en Plottier

Las familias no quieren dejar sus casas y terrenos por miedo a que cierren el predio. Foto: Yamil Regules.

El día de ayer se conoció que 20 familias de Plottier denuncian haber sido estafadas con la compra de tierras que pertenecerían a una empresa de energía. La firma avanza diariamente en la colocación de tranqueras alrededor del predio y los vecinos temen perder sus terrenos y viviendas. Por miedo, debieron dejar de realizar sus actividades para permanecer en constante vigilancia.

Paola Puentes y su pareja, Luis Diaz, compraron el terreno a un conocido vecino de Plottier, Matías Vargas, hace 11 meses y hace cuatro lo están habitando. Comenzaron a construir apenas adquirieron el terreno.

«Hicimos todo el trabajo, esto era todo monte, fue una limpieza impresionante», relató Luis. «Fue todo el trabajo que hicimos día a día, y ahora nos encontramos con esto», lamentó.

Paola aseguró que desde que comenzaron con la construcción «nunca vino nadie«. Fue recién hace un mes que apareció la empresa Capex a reclamar que las tierras le pertenecían. «Nos dijeron que teníamos que sacar los elementos, ¿te imaginas correr una casa?,¿cómo haces?», expresó la damnificada.

La mujer indicó que desde ese momento «comenzó una persecución» de parte de la empresa. «Cada tanto pasa una camioneta de seguridad, si los vecinos vienen a construir llaman a la policía y nos tratan de usurpadores«, contó.

La preocupación, a demás del constante merodeo de la empresa, es la colocación de tranqueras. Ayer pusieron un par rodeando el predio y esperan que se coloquen más. «Nos dijeron que van a poner una en el acceso, vamos a ver que pasa el lunes», comentó Paola.

«Estamos averiguando en estos momentos», mencionó Luis. «Capex marca una línea en el mapa pero todavía no nos entregan nada», en relación a un documento que compruebe que son dueños de las tierras.

«Somos trabajadores, no molestamos a nadie, no pedimos nada, no le robamos a nadie», detalló Luis.

«Tenemos que quedarnos acá por miedo a que nos cierren«, afirmó. «¿Qué hacemos? hace una semana no salgo a trabajar, pero si me ponen una tranquera más se nos va a complicar a nosotros», expuso.

Débora, hermana de Luis, aún no vive en el lugar, pero sí compró un terreno. «Es el esfuerzo de varios años y tiempo, lo que uno tiene ahorrado ahora lo pierde, y tampoco puede quedar así», agregó a los testimonios de su familia.

Cómo fue la compra de tierras y el reclamo de Capex

La situación comenzó en 2021 y se extendió hacia los primeros meses del 2022, cuando varias personas, según informaron los propios vecinos, le compraron lotes de distintas medidas y precios a Matías Vargas, un conocido vecino de Plottier en una zona de chacras a las afueras de la localidad.

Los boletos de compraventa fueron firmados por una escribanía y sellados en las oficinas de rentas en Plottier. «Compramos de buena fe, fuimos a Rentas porque es lo que más confiamos, vos te confías de los papeles, estoy comprando algo legal», expresó Débora.

Los vecinos fueron anoticiados por la empresa de energía Capex de que los terrenos entregados por Vargas, pertenecían a dicha firma, y en ese sentido les solicitó retirar los elementos de los terrenos y comenzó a poner tranqueras alrededor del predio.

Cuando Capex apareció reclamando las tierras, el vendedor, Matías Vargas, se comprometió a acompañar y tratar de solucionar la situación. «La primera semana él nos acompañó, fue con nosotros a Capex, estuvo acá cuando vino la policía, pero despues desapareció y quedamos en la nada», contó Paola.

«Ahora le mandamos mensajes y nada, ayer escribió que le había llegado la citación de Fiscalía y que hoy iba a ir pero no se quién lo va a atender porque es feriado», expresaron los vecinos. «Dice que las tierras son legales, que nos quedemos tranquilos, pero estamos a la deriva y nadie nos da una solución», finalizaron.

Vargas desmintió la acusación

Para Vargas, los vecinos que contaron lo que pasaba, «se apresuraron mucho». Indicó que todos forman parte de un grupo de Whatsapp en el que les propuso contratar a un abogado cuando apareció el reclamo de Capex, pero nadie le respondió. Por eso, decidió avanzar por su cuenta y dejó de participar en el chat para evitar desentendidos, aclaró.

«Esta gente me está difamando, yo quiero tratar de llegar a un acuerdo, yo tampoco quería dejar a la gente en banda», expresó Vargas, que es un reconocido vecino en Plottier.

Afirmó que tuvo dos reuniones con la empresa durante las que la firma se comprometió a no cerrar los terrenos, pero sin embargo lo hizo e incluso bloqueó el paso al campo de una tercera persona. «Hay que ir con un agrimensor a ver eso, ni saben ellos que terrenos tienen», reprochó.