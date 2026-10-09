Viedma cambia el trazado de dos calles en Santa Clara: qué se modificará y qué plazo fijaron

Viedma autorizó una excepción al Código Urbano para avanzar con un fraccionamiento en el barrio Santa Clara. La medida modifica la planificación de dos calles: establece que no se abrirá Jujuy entre La Rioja y el boulevard Ituzaingó y dispone la continuidad de Río Negro desde General Winter hasta la colectora paralela a la avenida Juan Domingo Perón.

La medida fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante y apunta a resolver una situación urbanística que lleva varios años pendiente en el barrio Santa Clara. La decisión quedó plasmada en la Ordenanza N.º 9338, promulgada mediante el Decreto N.º 816-2026.

Por qué no se abrirá la calle Jujuy

La decisión contempla que no se concrete la apertura de la calle proyectada paralela a Juan Manuel de Rosas. El Municipio consideró que el crecimiento y la consolidación urbana del sector modificaron las condiciones existentes cuando se planificó originalmente esa vía.

Los informes técnicos y las opiniones de los colegios profesionales que integran la Comisión Mixta Asesora de Planeamiento Urbano Territorial fueron tenidos en cuenta para evaluar la excepción. De acuerdo con los fundamentos, la apertura de esa calle ya no sería necesaria para garantizar la integración y el funcionamiento del sector.

La medida permitirá conformar dos manzanas cuyas dimensiones superarán las previstas en el Código Urbano. Sin embargo, el análisis municipal concluyó que esto no generaría una afectación significativa a la estructura urbana, siempre que se preserve la continuidad de las vías consideradas fundamentales.

La calle Río Negro deberá tener continuidad

Como condición central, la ordenanza establece que la calle Río Negro deberá conectar la calle General Winter con la colectora paralela a la avenida Presidente Juan Domingo Perón.

La continuidad de esa vía busca preservar la conectividad y la accesibilidad del barrio, además de garantizar la circulación y la articulación entre las manzanas del sector.

En paralelo, la norma dispone que no se habilite la apertura de la calle Jujuy en el tramo comprendido entre La Rioja y el boulevard Ituzaingó, conforme a las condiciones establecidas en la ordenanza.

Dos años para avanzar con las obras

La excepción tiene una condición: los propietarios deberán acreditar avances efectivos en las obras correspondientes al fraccionamiento autorizado dentro de un plazo de dos años desde la promulgación de la ordenanza.

Si no cumplen con ese requisito, la excepción quedará sin efecto. Esto dejaría sin vigencia las disposiciones referidas a la conformación de las manzanas, la no apertura de la calle Jujuy y la continuidad de la calle Río Negro.

La norma fue sancionada el 9 de septiembre de 2026 y lleva las firmas de la Comisión de Planificación Urbana, integrada por los concejales Natalia Macri, Julián Algañaras, María Andria y Luciano Ruiz.