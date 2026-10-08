Monopatines eléctricos en Viedma: las nuevas reglas que deberán cumplir y cuándo podrán retenerlos

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó una nueva regulación para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), una categoría que incluye a los monopatines eléctricos, patinetas eléctricas, monociclos, segways y bicicletas eléctricas de baja potencia, entre otros vehículos similares.

La normativa establece un marco específico para su circulación dentro de la ciudad y fija una serie de requisitos que deberán cumplir tanto los vehículos como quienes los utilizan.

Qué deberán tener los monopatines eléctricos

Para circular, los VMP deberán contar como mínimo con:

Sistema de frenos eficaz.

Luz delantera blanca y luz trasera roja.

Dispositivo de advertencia sonora.

Una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora .

. Una base o plataforma para apoyar los pies.

Además, quienes conduzcan deberán utilizar casco de protección homologado o certificado durante todo el trayecto.

Quiénes podrán conducirlos

La normativa establece que los VMP podrán ser conducidos únicamente por personas mayores de 16 años.

También deberán contar con seguro de responsabilidad civil frente a terceros, de acuerdo con las condiciones y plazos que establezca la reglamentación.

Para utilizar un VMP no será necesaria una licencia de conducir, salvo que posteriormente exista una disposición nacional o provincial que establezca lo contrario.

Qué estará prohibido

Los conductores no podrán llevar pasajeros ni animales y deberán mantener ambas manos sobre el manubrio durante la conducción.

También estará prohibido circular utilizando el celular, auriculares u otros dispositivos que reduzcan la atención.

La normativa establece además tolerancia cero al alcohol y prohíbe conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicoactivas. Los conductores deberán someterse a los controles que disponga la autoridad competente.

Por dónde podrán circular

Los monopatines y demás VMP podrán circular por calles, avenidas y otras vías públicas urbanas habilitadas.

En cambio, estará prohibida su circulación por veredas y sectores exclusivos para peatones, además de rutas nacionales o provinciales.

También deberán respetar determinadas condiciones al estacionar. No podrán dejarse sobre sendas peatonales, rampas para personas con discapacidad, ciclovías, paradas de transporte público, accesos, esquinas, espacios verdes ni otros sectores establecidos por la normativa.

Cuándo podrán retener un monopatín

Este es uno de los puntos centrales de la nueva regulación.

La autoridad podrá disponer la retención preventiva del VMP, además de la multa correspondiente, cuando la infracción implique un riesgo grave para la seguridad vial.

La medida podrá aplicarse en cuatro situaciones:

Conducir siendo menor de 16 años .

. Circular sin casco .

. Circular sin seguro de responsabilidad civil vigente .

. Circular con alcoholemia positiva, negarse al test o hacerlo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicoactivas.

La retención se mantendrá hasta que desaparezcan las causas que la motivaron y deberá seguir el procedimiento establecido por el Juzgado Administrativo de Faltas de Viedma.

Habrá un período de difusión

La nueva normativa contempla además un período de 60 días corridos de campañas de información y concientización para dar a conocer las nuevas reglas.

El Poder Ejecutivo Municipal tendrá hasta 90 días desde la vigencia de la ordenanza para reglamentarla.

La ordenanza fue aprobada por mayoría, con ocho votos a favor y uno en contra.