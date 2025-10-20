El RIGI acumula inversiones por US$15.700 millones y Río Negro está entre las beneficiadas

El Gobierno Nacional informó que ya se aprobaron ocho proyectos de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La cifra total supera los 15.700 millones de dólares y se proyecta la creación de más de 18.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Según se detalló oficialmente, las inversiones se distribuirán en sectores estratégicos. El área de Petróleo y gas recibirá fondos para proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y Midstream, que abarca transporte, almacenamiento y procesamiento.

En Energía, los capitales se orientarán a la generación fotovoltaica y eólica. La Minería también fue incluida, con foco en el desarrollo de litio y cobre, además de proyectos en Siderurgia.

La distribución geográfica de estas primeras inversiones abarcará seis provincias. Además de Río Negro, los proyectos se radicarán en Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, Salta y San Juan, de acuerdo a la información difundida por el Ministerio de Economía.

Tal como publicó este medio, la provincia de Río Negro se consolida como un polo estratégico para la exportación energética de Vaca Muerta, anclado en el RIGI. El proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) contempla en su etapa inicial una inversión de 2.900 millones de dólares para la instalación del primer buque licuefactor. A su vez, el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) representa una inversión inicial de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares para construir la infraestructura clave que permitirá una nueva salida del petróleo de la cuenca al océano Atlántico.

Los objetivos del nuevo régimen

Desde la cartera económica se explicó que el RIGI es una herramienta destinada a incentivar grandes inversiones en áreas clave. El objetivo, señalaron, es brindar previsibilidad, seguridad jurídica y beneficios impositivos para impulsar el empleo y el crecimiento en el país.