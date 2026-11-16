El Cóndor se prepara para un fin de semana a puro viento: llega el festival que convoca a los mejores riders

El Cóndor se prepara para un evento que reunirá a los mejores del kitesurf de Sudamérica. Foto: Marcelo Ochoa.

Las condiciones naturales de la costa atlántica rionegrina volverán a convertirse en protagonistas de uno de los encuentros deportivos más esperados del año. Del 21 al 23 de noviembre, el balneario El Cóndor recibirá una nueva edición del WindFest, el festival que reúne a aficionados y referentes del kitesurf y busca posicionar a la región entre los principales destinos de esta disciplina en Sudamérica.

La convocatoria tendrá un condimento especial: este año el encuentro dará inicio a la primera edición de la Copa El Cóndor, una competencia que buscará elevar el nivel deportivo y darle continuidad al crecimiento de la actividad en la costa de Viedma.

Detrás de la organización está la Asociación Civil Kitesurf El Cóndor, una comunidad que ya supera los 120 socios y que desde hace años trabaja para desarrollar el deporte, promover las condiciones naturales de la villa balnearia y atraer a deportistas de distintos puntos del país y del exterior.

El crecimiento del festival se refleja en su convocatoria. La edición anterior reunió a más de 100 riders y generó movimiento en los alojamientos, comercios y servicios turísticos de la zona. Para este año, la expectativa vuelve a estar puesta en superar esa participación y convertir a El Cóndor en punto de encuentro durante el fin de semana largo.

Tres días de competencias frente al mar

Durante las tres jornadas, las playas de El Cóndor serán escenario de pruebas en tres modalidades: Freestyle, Freeride y Big Air. Esta última disciplina se caracteriza por los saltos de gran altura y las maniobras aéreas, mientras que el Freestyle pone el foco en los trucos y la destreza técnica de los riders.

Uno de los invitados destacados será el colombiano Beto Gómez, quien llegará para participar de las actividades y aportar su experiencia como deportista profesional.

La programación también incluirá clínicas de saltos y maniobras, demostraciones de equipamiento y exhibiciones en el agua. La propuesta no estará destinada exclusivamente a quienes practican kitesurf: habrá música en vivo, sorteos y actividades pensadas para acercar el deporte a vecinos y turistas.

El viento como atractivo turístico y deportivo

El Cóndor tiene una relación de larga data con los deportes impulsados por el viento. Desde hace más de 25 años, sus condiciones naturales convocan a quienes encuentran en las playas abiertas y las brisas patagónicas un escenario favorable para la práctica del kitesurf.

En ese recorrido hubo encuentros que marcaron la historia de la actividad, como El Cóndor Vuela, Patagonia Kite y el tradicional Festival del Viento de Semana Santa. El WindFest retoma esa tradición y busca darle una nueva dimensión, con una propuesta que combina competencia, capacitación y promoción turística.

La apuesta también tiene una dimensión económica: los encuentros deportivos permiten extender la actividad turística, atraer visitantes fuera de la temporada alta y generar oportunidades para los emprendimientos locales.

Con una comunidad organizada y una convocatoria que crece año tras año, el festival buscará mostrar que El Cóndor no es solamente un destino de verano, sino también un escenario con condiciones para recibir competencias y encuentros deportivos de alcance regional.

Cómo inscribirse al WindFest 2026

Los deportistas interesados en participar de las competencias y actividades pueden inscribirse a través del formulario disponible en la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Kitesurf El Cóndor.

El encuentro se desarrollará del 21 al 23 de noviembre, con tres jornadas que combinarán deporte, naturaleza y propuestas recreativas frente al mar.