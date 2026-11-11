De Río Negro a Europa: investigarán una bacteria para proteger a las colmenas

La loque americana es causada por la bacteria Paenibacillus larvae, que produce esporas capaces de permanecer infectivas durante más de 40 años, dificultando su erradicación. Foto: gentileza

Río Negro autorizó la transferencia de una bacteria nativa a dos colecciones científicas internacionales para avanzar en una investigación contra la loque americana, una enfermedad que afecta a las crías de las abejas de la región.

El material será enviado a Bélgica y España en un intercambio científico, a través del cual se acordó compartir información de los resultados y resguardar el patrimonio genético provincial.

Loque americana, una enfermedad apícola con cuatro décadas de permanencia

El convenio quedó establecida en el Decreto Nº 989/26, a través del cual se autoriza a la doctora Adriana Alippi, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, a trasladar una cepa bacteriana aislada en territorio rionegrino a colecciones de microorganismos de Bélgica y España.

Según datos oficiales, la apicultura rionegrina cuenta con 415 productores, cerca de 54.000 colmenas productivas y más de 1.100 toneladas de miel por año. Foto: gentileza

El objetivo es desarrollar herramientas de control y prevención de la loque americana a través del uso de bacterias antagónicas aisladas en la miel, con el fin de erradicar las esporas de la loque americana, que pueden permanecer inactivas en los panales por más de 40 años.

Las muestras serán resguardadas y analizadas en la Colección Coordinada Belga de Microorganismos (BCCM), uno de los centros de recursos biológicos especializados en bacterias más grandes e importantes del mundo y la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), fundada en 1960 con el compromiso de compartir los resultados obtenidos.

¿Qué pasa con el material genético de Río Negro?

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático explicaron que la transferencia permitirá intercambiar conocimientos, tecnología y «la participación en beneficios económicos derivados de desarrollos o aplicaciones comerciales».

En este sentido, la provincia recibirá informes sobre los procedimientos y avances sin ceder la titularidad del material genético, que continuara bajo patrimonio provincial.

Un foco detectado en Chimpay y el control sanitario

Desde la Secretaría de Agricultura, Lucio Reinoso explicó que en Río Negro el foco fue registrado en un apiario de aproximadamente diez colmenares ubicados en Chimpay, vinculado al ingreso de material usado que fue posteriormente saneado mediante un operativo de Senasa.

De acuerdo a Reinoso, una de las principales vías de ingreso de la enfermedad es el material infectado, por lo que recomendó prestar especial atención a los equipos, panales y elementos que se incorporan o intercambian entre colmenas.

Además destacó la importancia de mantener colonias fuertes, con buenas reservas y suficiente población, y realizar controles periódicos en los apiarios, teniendo en cuenta señales como crias de abeja «salteadas», con tapas hundidas y oscuras, y la aparición de una sustancia viscosa que se estira como un chicle.

En cuanto a afecciones humanas, la miel expuesta a esporas de loque americana no afecta a la salud de los humanos, pero sí limita su exportación, evitando así diseminar la enfermedad u afectar otras colmenas.