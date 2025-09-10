Viento fuerte y temperaturas primaverales en el Alto Valle este miércoles: alertan ráfagas de más de 70 km/h

Este miércoles las condiciones meteorológicas en el Alto Valle estarán marcadas por la presencia de fuertes vientos. Se anticipan ráfagas intensas, especialmente durante la mañana y la tarde, con velocidades significativas. Acá los detalles.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para Neuquén capital se pronostica un miércoles con predominio del viento del sudoeste. Las velocidades rondarán entre los 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora. La franja horaria más compleja será durante la mañana y la tarde.

En cuanto a las temperaturas, la ciudad de Neuquén experimentará una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. No se prevén precipitaciones para la jornada, manteniendo el cielo mayormente despejado o parcialmente nublado. Estas condiciones serán similares en gran parte del Alto Valle.

Los detalles de este miércoles de viento en Roca: temperaturas que alcanzan los 23°C

Para la ciudad de Roca, en la provincia de Río Negro, el SMN también anticipa una jornada ventosa también.

El viento soplará con intensidades de entre 32 y 59 kilómetros por hora, con ráfagas que se estima llegarán hasta los 87 kilómetros por hora. El horario de mayor intensidad se espera en la tarde.

Las temperaturas en General Roca serán ligeramente más elevadas que en la capital neuquina, con una mínima de 14°C y una máxima que podría alcanzar los 23°C. Al igual que en Neuquén, la probabilidad de precipitaciones es nula. Se recomienda precaución al aire libre debido a la persistencia del viento fuerte.