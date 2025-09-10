Nieve, lluvia y viento, el combo en la cordillera de Neuquén y Río Negro este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que habrá nevadas en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro este miércoles 10 de septiembre. El martes hubo alerta por nieve. Hoy hay una advertencia en la región por vientos.

Nieve en Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura

En Bariloche, se esperan lluvias y nevadas durante este mañana y tarde. Se esperan ráfagas que rondarán los 60 km/h, que disminuirán hacia la zona. Para el jueves, no se esperan nevadas.

En San Martín de los Andes se esperan nevadas y luvias durante la mañana de este miércoles. Además, que sigan las precipitaciones por la tarde. De igual modo en Villa La Angostura.

En el norte neuquino se espera hoy una jornada nublada y ventosa. Según pronóstico el SMN en Chos Malal, se prevé ráfagas de hasta 78km/h durante la tarde.

Alerta por viento en gran parte de Río Negro este miércoles

El SMN emitió una alerta por viento vientos para gran parte de Río Negro, este miércoles. «El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 80 km/h», describieron.

Las zonas afectadas:

Este de El Cuy – General Roca: alerta por viento durante la mañana y tarde.