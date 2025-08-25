Viento, lluvia y calor: ¿Se anticipa la primavera en el Alto Valle? El clima esta semana en Neuquén y Río Negro

Cómo estará el clima este jueves en Neuquén y el Alto Valle. Foto archivo

Se palpitan los días de primavera en el Alto Valle. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Neuquén y Río Negro se prepara para una semana con temperaturas agradables y condiciones mayormente estables. El sol y el cielo parcialmente nublado predominarán durante gran parte de los días, incluso podría llegar la lluvia previo al fin de semana.

Tanto en Neuquén capital como en Roca, tras cuatro jornadas sin probabilidades de precipitaciones, el pronóstico del SMN indica un aumento en la inestabilidad hacia el viernes por la tarde y noche, con probabilidad de lluvias.

¿Calor? cómo estará el clima esta semana en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado para Neuquén, con probabilidad de lluvia el viernes.

El comienzo de semana se presenta con condiciones estables. El cielo estará mayormente despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 20°C. El viento soplará con algunas ráfagas leves.

Por el lado del martes se esperan algunas nubes en la mañana y tarde, pero el cielo se despejará hacia la noche. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima trepará a 22°C. El viento será leve, con dirección variable y velocidades que irán disminuyendo hacia la noche.

El miércoles será una jornada agradable, con cielo algo nublado por la mañana y mayormente despejado en el resto del día. La mínima descenderá hasta los 6°C y la máxima será de 22°C. El viento será leve, con dirección variable.

El jueves comienza con nubosidad variable. El cielo estará mayormente nublado durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C de mínima y los 20°C de máxima. Se intensificará el viento, especialmente en la tarde y noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, aunque sin probabilidades de lluvias.

Hacia el cierre de la semana, si bien el día comenzará con condiciones similares a los anteriores, por la tarde y noche aumenta la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas estarán entre los 10°C de mínima y los 19°C de máxima.

Semana variable en el Alto Valle: así estará el clima en Roca día por día

El inicio de semana en Roca será ideal para actividades al aire libre. Cielo algo nublado, pero sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y los 20°C en horas de la tarde. El viento soplará con ráfagas entre 23 y 31 km/h.

La jornada del martes tendrá características similares al lunes. Con mínima de 9°C y máxima de 22°C, se mantendrá una sensación térmica agradable. El cielo presentará algo de nubosidad y el viento será leve.

Para el miércoles el cielo estará mayormente despejado durante gran parte del día, con una máxima que podría alcanzar los 23°C y una mínima de apenas 6°C. Será uno de los días más cálidos de la semana.

El jueves marcará un leve descenso térmico. La mínima será de 5°C y la máxima no superará los 20°C. Se espera cielo parcialmente nublado y un incremento en la intensidad del viento hacia la tarde-noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El viernes podría traer el primer cambio significativo de la semana. Durante la mañana y parte de la tarde, el cielo estará algo nublado, pero hacia la noche aumenta la probabilidad de lluvias. La mínima será de 10°C y la máxima de 19°C.