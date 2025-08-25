Paro universitario en Neuquén y Río Negro, este martes y miércoles: cuáles son las medidas

Este lunes 25 de agosto comenzó la tercer semana de paros rotativos en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), con suspensión total de actividades institucionales durante el martes 26 y miércoles 27 de agosto en Neuquén y Río Negro. Se da en el marco del paro universitario anunciado por el gremio docente ADUNC. Te contamos los detalles.

Las medidas de fuerza se desarrollarán de manera rotativa durante un mes en las facultades de Neuquén y Río Negro. Desde ADUNC explicaron que el paro responde a la necesidad de una recomposición salarial para los docentes, y se acompaña de clases públicas, asambleas interclaustros e interuniversidades, y otras acciones de visibilización.

Desde el gremio aclararon que las mesas de examen dependen del calendario académico de cada facultad. En caso de que coincidan con días de paro y los docentes se adhieran, las mesas no se tomarán.

Medidas de fuerza de ADUNC: este martes

Desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de agosto, fue la primer semana de paro, en donde durante todo ese periodo no hubo clases. Sin embargo, desde el 18 de agosto al 7 de septiembre comenzarán los «días rotativos» en todas las universidades. En esta ocasión, la tercer semana serán el martes 26 y miércoles 27 de agosto.

Este martes 26 de agosto serán:

En Neuquén: a las 10.30 volanteada y radio abierta en Bs. As y Leloir.

En Cinco Saltos: a las 11 volanteada en la Facultad de Ciencias Agrarias, sobre ruta 151.

Em Bariloche: a las 14 asamblea interclaustro en el Hall Central del CRUB.

Paro universitario este miércoles: cuáles son las medidas de ADUNC

En segundo día de la tercer semana de paros rotativos en Neuquén y Río Negro, es el miércoles 27 de agosto.

Neuquén: a las 15 clase pública «Xiloteca Luis Francisco Lerin. Patrimonio científico de la UNCO» a cargo de la cátedra Dendrología. Aula Magna del CRUSMA.

Neuquén: a las 18 presentación del libro «Motosierra y confusión. Cómo recuperar la economía para salir de la crisis», con la presencia de su autora, Mercedes D´Alessandro. En el Salón Azul, Neuquén.

Cronograma de paro rotativo en Neuquén y Río Negro

Segunda semana: jueves 21 y viernes 22 de agosto.

Tercera semana: martes 26 y miércoles 27 de agosto.

Cuarta semana: lunes 1 y martes 2 de septiembre.

Además, desde ADUNC anticiparon que se sumará a la marcha federal universitaria prevista para la primera quincena de septiembre, como parte de las acciones de visibilización del reclamo salarial.

Medidas de fuerza de ADUNC en Neuquén y Río Negro: reclaman recomposición salarial

Según indicaron desde el gremio docente, se definió un «mes completo con medidas» el cual comenzará con un paro de una semana que tendrá «cese total de actividades». En este sentido, aseguran que «desde que asumió Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva».

ADUNC sostiene que «la docencia universitaria sufren el peor atraso de la historia» y que se agudiza el vaciamiento de las universidades.

Por su parte CONADU Histórica «llama a la más amplia unidad docente, nodocente, estudiantil y de toda la comunidad, a defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional», dijeron.