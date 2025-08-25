Lo condenaron por matar y faenar dos terneros en Río Negro: la fiscalía pidió 8 años de prisión

Un hombre fue declarado culpable del delito de abigeato en Río Colorado tras haber matado y faenado dos terneros en una chacra de la Colonia Contín. El tribunal colegiado integrado por Alejandro Pellizzón, Maximiliano Camarda y Laura Pérez encontró acreditada su responsabilidad en los hechos ocurridos en la zona rural, luego de un debate que finalizó en junio. Hoy, en la audiencia de cesura, se discutió la pena a imponer.

La fiscalía, a cargo de Daniel Zornita y Matías Álvarez Reynolds, solicitó 8 años de prisión, mientras que la defensora oficial, Josefina Santos, pidió el mínimo posible: 4 años de cumplimiento efectivo. El próximo lunes 1 de septiembre, al mediodía, se dará a conocer la sentencia integral.

El delito y las pruebas reunidas

El tribunal sostuvo que “quedó acreditado el hecho y de esta manera el acusado fue encontrado culpable del delito de robo de ganado, de conformidad con el artículo 167 quáter inciso 1 del Código Penal”.

Entre las pruebas valoradas, se destacaron las huellas de vehículo halladas en el predio, compatibles con el auto del acusado, así como restos cárnicos encontrados en un inmueble lindante a su vivienda. Además, se comprobó que el imputado había roto un candado para ingresar al campo y ocultado la carne faenada a escasos metros de su casa.

El planteo de la fiscalía en los alegatos de cesura

Los fiscales remarcaron que el hecho no fue producto de la necesidad, sino que el acusado aprovechó la distancia, el conocimiento del lugar y la geografía rural para actuar sin ser detectado por la policía.

Zornita destacó agravantes como los antecedentes penales en el fuero federal, vinculados a causas por tenencia de armas y estupefacientes. “No se acreditó que actuara por necesidad. Fue un delito planificado, con ocultamiento de pruebas y una actitud de borrar evidencias”, señaló. Además, sostuvo que el imputado no mostró arrepentimiento y que su conducta generó sensación de inseguridad en productores y ganaderos de la zona.

El pedido de condena

La fiscalía pidió una condena de 8 años de prisión, solicitando unificarla con una pena condicional previa. Para fundamentar su planteo, los representantes del Ministerio Público invocaron los artículos 40 y 41 del Código Penal, que establecen la valoración de circunstancias agravantes y atenuantes.

Entre los atenuantes, se mencionó que el acusado siempre se presentó a las citaciones y tiene arraigo en la comunidad. Sin embargo, Zornita insistió en que las circunstancias del caso y los antecedentes penales justifican una pena severa.

La defensa pidió la pena mínima

Por su parte, la defensora oficial Josefina Santos argumentó que la solicitud de 8 años era “excesiva” y pidió aplicar el mínimo de 4 años de prisión. “No desconozco los antecedentes, pero insisto en que el daño económico no fue debidamente acreditado. El cálculo realizado por el veterinario no resulta concluyente, ya que no se disponía de los animales completos para peritar”, señaló.

Además, cuestionó que una pena de cumplimiento efectivo «no va a lograr el objetivo de reinserción» en este tipo de delitos, debido a la falta de programas intracarcelarios específicos. “Lo razonable es aplicar la pena mínima”, concluyó.

La palabra del imputado

El imputado, Sergio Pacheco, de 50 años, secundario incompleto y con antecedentes en el fuero federal, también tuvo la oportunidad de expresarse. Afirmó que en otras causas había sido sobreseído y que siempre trabajó en la calle. “Me han llegado los sobreseimientos de las causas que mencionaron. Que se haga justicia”, pidió ante el tribunal.

Lo que viene en el proceso

El tribunal adelantó que la sentencia integral será leída el próximo lunes 1 de septiembre al mediodía. A partir de ese momento se conocerá la pena definitiva que recaerá sobre el acusado y comenzarán a correr los plazos recursivos.

La expectativa está puesta en la decisión final de los magistrados, quienes deberán resolver si aplican la pena solicitada por la fiscalía, de 8 años de prisión, o si adoptan el criterio de la defensa, que pidió 4 años de cumplimiento efectivo.