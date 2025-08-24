Últimos días de agosto en la Patagonia: viento, clima primaveral y la expectativa por la tormenta de Santa Rosa

La Patagonia vivió un domingo con fuertes ráfagas de viento y condiciones inestables, en contraste con el centro y norte del país, donde predominó el sol y el tiempo estable, según informó Meteored. Este escenario se enmarca en la semana previa a la tradicional Tormenta de Santa Rosa, fenómeno que genera expectativa por posibles episodios de inestabilidad hacia fines de agosto.

Según el meteorólogo Leonardo De Benedictis: «A partir del lunes se esperan mejoras sostenidas, con temperaturas en ascenso y un ambiente más propio de la primavera», señaló.

El predominio de aire cálido del norte generará un aumento generalizado de la temperatura y un incremento progresivo de la humedad, condiciones que favorecerán jornadas templadas y soleadas.

En la región patagónica, el viento intenso del fin de semana cederá, permitiendo que la estabilidad se mantenga durante la primera mitad de la semana.

Entre cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, las tormentas suelen presentarse en la Patagonia

Este patrón coincide con la cercanía de la fecha del 30 de agosto, tradicionalmente asociada con la Tormenta de Santa Rosa. Aunque no siempre se registra un evento de magnitud, los registros históricos muestran que entre cinco días antes y cinco días después de esta fecha se presentan tormentas en más de la mitad de los años.

Este año, los modelos meteorológicos indican posibles indicios de inestabilidad hacia finales de mes, especialmente sobre la zona central y el litoral, manteniendo vigente la expectativa sobre este fenómeno típico del calendario argentino.