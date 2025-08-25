Se despide el frío polar y suben las temperaturas en el Alto Valle: ¿qué pasa con el viento este lunes?

Después de un fin de semana marcado por el frío polar, nevadas, lluvias e intensas ráfagas de viento, la situación climática en Neuquén y Río Negro cambia este lunes. Tras los inconvenientes generados durante la noche del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ascenso de la temperatura y una leve mejoría en las condiciones del viento. A continuación, el detalle del clima.

El organismo nacional descartó alertas para este 25 de agosto, sin embargo en su pronóstico brindó detalles de cómo será la jornada en el Alto Valle.

Después del descenso climático del fin de semana, desde las primera horas de esta mañana se espera que haya un ascenso en la temperatura pudiendo alcanzar los 20°C. Sin embargo lo que más preocupa es el viento y en este sentido el SMN informó que aunque las temperaturas suben y el frío polar se despide, el viento seguirá presente pero de manera más leve.

Clima en el Alto Valle

En Neuquén capital se espera una mañana con 11°C, hacia la tarde la misma ascenderá hasta los 20° y recién por la noche habrá un descenso que se mantendrá en los 17°C. El viento se mantendrá con velocidades de hasta 31 km/h.

En Roca la situación será similar con Temp. Máx 20° y Temp. Mín 11°. Además se aclaró que el viento ingresará desde el sudoeste y según la AIC, este podrá alcanzar ráfagas de hasta 48 km/h.