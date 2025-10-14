Viento y ráfagas para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: la cordillera bajo alerta por lluvias, qué dice el SMN
La jornada presentará viento en el Alto Valle, con lluvias y alerta por precipitaciones en la Cordillera. Se esperan condiciones cambiantes en la región.
Este martes se anticipa una jornada con condiciones variables en la región patagónica. Mientras el Alto Valle experimentará la presencia marcada del viento, las zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro deberán prepararse para un día con precipitaciones y se encuentran bajo alerta por lluvias. Una atmósfera cambiante caracterizará la dinámica del clima regional.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro registrará temperaturas que oscilarán entre los 9°C de mínima y los 26°C de máxima. El cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitación. El viento del sudoeste se hará sentir con intensidad.
Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 kilómetros por hora, con vientos constantes de 23 a 41 Km/h. La franja horaria más compleja para estas condiciones ventosas se prevé para la tarde y noche. Se recomienda precaución a los residentes y conductores en la zona.
Alerta por fuertes vientos en la cordillera de Neuquén y Río Negro
Para San Carlos de Bariloche, el SMN pronostica un día nublado con lluvia y lluvia fuerte. La ciudad se encuentra bajo alerta por lluvias. Las probabilidades de precipitación se estiman entre el 10 y el 100 por ciento. La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 4°C.
El viento en Bariloche soplará del oeste, con velocidades de 23 a 41 Km/h y ráfagas que podrían llegar a los 69 kilómetros por hora. Las horas más complicadas, tanto por viento como por lluvia, se esperan durante la mañana y la noche. Se aconseja tomar las precauciones pertinentes.
En San Martín de los Andes, el cielo también estará nublado, con pronóstico de lluvia y una probabilidad de entre el 0 y el 70 por ciento. La localidad se encuentra bajo alerta por lluvias. Las temperaturas variarán entre los 3°C de mínima y los 15°C de máxima. El viento también se hará presente.
El viento predominante será del oeste, con velocidades de 23 a 41 Km/h y ráfagas que alcanzarán hasta los 69 kilómetros por hora. La noche y la mañana serán las franjas horarias más complicadas para la localidad. Se recomienda especial atención a las condiciones climáticas.
