Viernes de alerta por viento y calor en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de más de 100 km/h?

La región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una jornada marcada por el calor y la intensidad del viento, especialmente en la segunda mitad del día. Se esperan cielos ligeramente nublados, creando un telón de fondo para las potentes ráfagas que se sentirán en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por viento que afectará la totalidad de la provincia de Neuquén y gran parte de Río Negro. Como consecuencia, el temporal tendrá efectos en la región del Alto Valle.

El Alto Valle bajo alerta: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de más de 100 km/h?

Mediante el pronóstico, el SMN informó que este viernes el Alto Valle experimentará temperaturas más bajas que las registradas los días anteriores. La mínima se situará en19°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 30°C. En tanto el cielo permanecerá ligeramente nublado durante gran parte de la jornada.

Sin embargo el gran protagonista será el viento. El organismo precisó que el área será afectada por «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h». Además remarcó que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

La franja horaria más complicada para los vecinos del Alto Valle será durante la tarde y la noche. En este período, las ráfagas de viento se manifestarán con su mayor fuerza. Se recomienda tomar las precauciones necesarias ante estas condiciones climáticas