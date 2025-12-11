SUSCRIBITE
“Cuidar la Patagonia es parte del viaje”: Diario RÍO NEGRO lanza la campaña Yo Protejo 2025, las claves

Con el foco puesto en la prevención de incendios, el manejo de residuos, la velocidad en rutas y el ingreso de mascotas, la iniciativa busca preservar el entorno natura. Durará hasta abril. 

La campaña Yo Protejo 2025 tiene cuatro claves. (Foto: archivo)

La Patagonia es un territorio único. Su imponencia y belleza invitan a miles de turistas y residentes a recorrerla cada verano, aunque esa invitación conlleva una advertencia: todo lo que hacemos deja una huella. Bajo esta premisa, Diario RÍO NEGRO pone en marcha una nueva edición de su campaña de bien público: Yo Protejo 2025

El objetivo central es promover comportamientos responsables en todas las ecorregiones (Andino-Patagónica, Estepa y Costera), entendiendo que cuidar el entorno no es solo una recomendación, sino una responsabilidad para garantizar que estos paisajes sigan siendo hogar y destino. 

Los cuatro ejes de la campaña: qué hay que saber 

Para esta temporada, la iniciativa estructuró el mensaje en cuatro pilares fundamentales de convivencia con la naturaleza: 

  • Prevención de Incendios: El mensaje es tajante: «Si el fuego no está permitido, no lo enciendas«. En una región sensible a la sequía y los vientos, evitar fogones en lugares no habilitados es la regla número uno. 

  • Mascotas en áreas protegidas: Bajo el lema «Disfrutemos todos, incluso ellos«, se recuerda que en las áreas protegidas el ingreso de mascotas está prohibido. Su instinto y comportamiento natural impactan negativamente en la fauna y flora local, por lo que se insta a elegir espacios habilitados. 

  • Residuos: «Lo que tirás, no desaparece«. La campaña hace foco en la recolección de basura, instando al visitante a regresar con sus residuos y no dejar rastros en la montaña o la playa. 

  • Velocidad en ruta: La seguridad vial también es parte del cuidado ambiental y humano. «La Patagonia se disfruta despacio, no pises el acelerador», es la consigna para evitar accidentes y atropellamientos de fauna. 

Una acción sostenida en el tiempo 

La campaña Yo Protejo 2025 tendrá una duración de cuatro meses: comenzó este mes y se extenderá hasta abril de 2026, cubriendo toda la temporada alta de turismo estival. 

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de las provincias de Neuquén y Río Negro; la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR); el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Neuquén; y también del académico de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Coamhue y de la Universidad de Río Negro.


Temas

Neuquén

Patagonia

Río Negro

yo protejo

