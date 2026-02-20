Viernes de trap en la Fiesta de la Manzana 2026: quiénes tocan, a qué hora y el pronóstico del clima para el primer día
Terminó la cuenta regresiva, este 20 de febrero empiezan en Roca las actividades por la Fiesta de la Manzana 2026. Esta noche YSY A y Neo Pistea, entre otros, serán los encargados de hacer vibrar todo el predio municipal.
Llegó el día más esperado, este viernes inicia finalmente la Fiesta de la Manzana 2026. Roca tiene todo listo en el predio, los stand, el escenario y una increíble lista de actividades para que el público pueda disfrutar a pleno.
Este 20 de febrero el escenario principal de la Fiesta de la Manzana 2026 se prepara para vibrar al ritmo de trap y música urbana. Además en paralelo, también estará disponible otro escenario que se adaptará a los gustos de quienes prefieren más el rock, el folclore, la guaracha o incluso el cuarteto.
Fiesta de la Manzana 2026: quiénes tocan este viernes en Roca y hora
La propuesta musical en la Fiesta de la Manzana es amplia. En el predio habrá tres escenarios, el principal, el regional y el de producción. Para que puedas elegir, te contamos quiénes tocan en cada uno:
- Escenario mayor Carlos Soria: está previsto que los shows comiencen aproximadamente a las 20.
- Día 1:
- Kala Rivero (trap)
- La Estafa Dub (rock);
- Neo Pistea
- Ysy A.
- Escenario regional «Nuestros Artistas»: este se ubicará en la globa cerca del parque de diversiones y, como su nombre lo indica, tocarán músicos de la región. Se estima que durante los tres días los shows comiencen a partir de las 20.
- Día 1:
- Latido de mujeres (Danza Folklórica)
- Alter Ego (Rock)
- Terrafonía (Folklore Solista)
- La Sacha Sonkoy (Guaracha)
- Parranderos (Chamamé)
- Tu Mambo (Cuarteto)
- Escenario de la producción + infancias: este se ubica cerca de la globa regional y precisaron que comenzarán todos los días a partir de las 19.30.
Clima en Roca: ¿Cómo estará la noche?
Para quienes planean ir a la Fiesta de la Manzana, el pronóstico anticipa una jornada ideal, aunque siempre conviene llevar un abrigo liviano para la noche y madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que en Roca se espera una jornada de calor intenso con un aumento de la inestabilidad hacia el final del día.
- Temperaturas Se estima que alcanzará los 35°C. A la noche se ubicará en 28°C
- Tarde/Noche: Aumenta la nubosidad. Si bien el SMN no marca lluvias generalizadas, la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) advierte sobre períodos inestables con tormentas dispersas y chaparrones aislados hacia el cierre de la jornada.
- Viento: Durante el día habrá vientos leves del norte/noreste (12-18 km/h). Sin embargo, se espera un incremento en la intensidad con ráfagas que podrían alcanzar los 42-50 km/h, lo que podría generar polvo en suspensión.
