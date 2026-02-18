Cómo llegar a la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: rutas, accesos y estacionamiento

Cómo llegar al predio de la Fiesta de la Manzana 2026. Foto: Juan Thomes

El Alto Valle se prepara para recibir una de sus fiestas más grandes. La Fiesta de la Manzana 2026 se celebra esta semana en Roca y recibirá a increíbles artistas nacionales como Lali Espósito, Emanero y Neo Pistea, entre otros; y las entradas ya están a la venta.

Las expectativas para esta edición son enormes y se espera una gran afluencia de personas, por ello para que tengas en cuenta, te dejamos la guía definitiva para saber cómo llegar al predio.

Cómo llegar a la Fiesta de la Manzana 2026

El predio de la Fiesta de la Manzana 2026 se encuentra en la calle Cerro Tronador 260. Se ubica detrás del Casino y cerca de la Ruta Nacional 22.

Los accesos principales habilitados se encuentran en la parte frontal del predio (calle Tronador) y también se puede por el lateral del predio, en calle Primeros Pobladores. Durante los días de la fiesta, la calle Cerro Tronador se habilitará como peatonal desde la calle Primeros Pobladores hasta el Casino.

Para llegar desde al predio desde Villa Regina, el trayecto es de aproximadamente 44,6 km y te tomará unos 40 minutos en auto:

Ruta Nacional 22: toma la Ruta en dirección oeste hacia Roca.

Llegada a Roca: continua por la Ruta 22 hasta el cruce con la calle Viterbori o Mendoza.

Acceso al Predio: gira hacia el sur (hacia el río) para ingresar a la zona del Predio Ferial Municipal (detrás del Casino).

Nota: El tránsito suele ser fluido, pero durante los días de la fiesta habrá control de tránsito para el paso de peatones y esto puede provocar demoras

Desde Neuquén, el viaje es de unos 46,3 km y el tiempo estimado es de aproximadamente 59 minutos, dependiendo del tráfico:

Ruta Nacional 22: salí de Neuquén cruzando los puentes carreteros hacia Cipolletti y continúa por la RN22 en dirección este hacia General Roca.

Llegada a Roca: al llegar a las inmediaciones de Roca, busca el acceso por la calle San Juan o la calle Viterbori.

Acceso al Predio: Gira hacia el sur para acercarte al sector del Casino y el predio.

Si no tenes vehículo, la opción más práctica para ir es viajar en KOKO, el transporte de servicio urbano que conecta todas las ciudades del Alto Valle. Se puede tomar en las terminales con dirección a Roca. Una vez que llegues a la ciudad, te bajas en la terminal de ómnibus y desde ahí podes ir caminando hacia el predio ya que es una caminata que te tomará aproximadamente 15 minutos como máximo:

Salis de la terminal hacia la calle Uruguay.

Camina en dirección sur cruzando el canal de riego y la Ruta Nacional 22.

Continúa por la zona de los paseos hasta llegar a la calle Cerro Tronador. Es un camino directo y muy utilizado durante los días del festival.

¿Cómo y dónde estacionar gratis?

El Municipio dispondrá de un estacionamiento gratuito con ingreso por la rotonda del Bicentenario. Sobre la calle Viterbori habrá cartelería indicativa para acceder al predio por calle Tronador.

Además del espacio gratuito, se habilitarán dos estacionamientos pagos, a beneficio de instituciones locales:

Roca Rugby Club : ingreso por calle Viterbori , girando al oeste por Cerro Mercedario .

Valor : $5.000 por vehículo.

: ingreso por , girando al oeste por . : $5.000 por vehículo. Club Deportivo Roca Integrado: ubicado en Bolivia y Córdoba, con ingreso por calle Mendoza.

Valor: $5.000 por vehículo.

El primer estacionamiento público se ubicará en el predio entre el casino y el supermercado Easy. El segundo será un área reservada situada detrás del estacionamiento público.

Movilidad reducida : estacionamiento reservado a cargo del Municipio, con ingreso por Viterbori , girando al este en Cerro Mercedario .

: estacionamiento reservado a cargo del Municipio, con ingreso por , girando al este en . Acceso Preferencial Full: quienes cuenten con este tipo de entrada tendrán estacionamiento reservado cercano al predio, con ingreso por Viterbori y Cerro Mercedario (Este).

Desde el Municipio recomendaron planificar el arribo con anticipación, respetar la señalización y circular con precaución para disfrutar del evento sin inconvenientes.