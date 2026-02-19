Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: lo que no vas a poder llevar y cómo será el operativo con 250 policías y cámaras

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 ya comenzó a transformar a Roca en el epicentro cultural del Alto Valle. Miles de personas llegarán para disfrutar de los shows de artistas nacionales como Lali Espósito, Emanero y Neo Pistea. Pero detrás del escenario, la ciudad también se prepara para otro gran movimiento: un operativo policial y de seguridad, con cientos de efectivos desplegados, cámaras de monitoreo y controles estrictos en cada acceso al predio.

Un despliegue histórico: 250 efectivos en dos días

La Policía de Río Negro ya trabaja dentro del predio ferial para garantizar que el evento masivo se desarrolle sin incidentes. El jefe de la Unidad Regional II, José González, confirmó que se trata de un operativo especial que incluye tareas preventivas, control de accesos y asistencia a personas extraviadas.

Fiesta de la Manzana en Roca: qué está prohibido ingresar y por qué habrá 250 policías y monitoreo total. Foto Alejandro Carnevale.

«Ya estamos organizando el procedimiento para un nuevo evento de esta fiesta nacional», explicó González, mientras supervisaba la instalación del dispositivo de seguridad.

Según detalló, para las tres jornadas se afectarán cerca de 250 efectivos, distribuidos en distintos sectores estratégicos.

Accesos vigilados y puntos clave bajo control

El operativo tendrá controles reforzados en los ingresos habituales al predio. González enumeró que se dispondrán accesos por Ruta 22, las pasarelas, calle Primeros Pobladores y Cerro Tronador.

La intención, explicó el jefe policial, es que el público pueda circular con tranquilidad, pero bajo estricta supervisión.

«Vamos a tener los accesos como es habitual, pero con un trabajo más amplio, para que la fiesta esté cuidada», sostuvo.

Qué está prohibido ingresar: alcohol, vidrio y armas

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el ingreso de elementos que puedan derivar en incidentes dentro del predio.

La policía anunció que se distribuirán flyers informativos, pero González adelantó las principales restricciones: no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio ni objetos que puedan ser utilizados como proyectiles.

«Obviamente armas de fuego, armas blancas, eso está prohibido», remarcó con firmeza.

Sí se podrá ingresar con reposeras y conservadoras, aunque estas serán revisadas en los puestos de control.

Si se detectan elementos prohibidos, quedarán retenidos en depósitos dispuestos en los accesos.

El nuevo centro operativo móvil: la gran novedad

La gran apuesta de esta edición será la puesta en funcionamiento, por primera vez en la Fiesta de la Manzana, del centro operativo móvil recientemente adquirido por la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad y Justicia.

González lo definió como «un sistema nuevo» que permitirá monitorear el predio en tiempo real.

«Esta fiesta va a tener la posibilidad de estar monitoreada por cámaras instaladas dentro del predio», indicó.

21 cámaras y vigilancia permanente durante tres días

El director del 911, Juan Pablo Ibáñez, explicó que el centro móvil contará con personal de monitoreo activo durante todas las horas que dure el evento.

«El centro operativo móvil va a tener personal trabajando durante los tres días», señaló.

Para este operativo se instalarán alrededor de 21 cámaras entre fijas y domos, cubriendo los puntos más sensibles del predio.

Además, se analiza incorporar tecnología LPR, un sistema de reconocimiento de patentes, lo que podría ampliar aún más el control en el entorno.

«Va a ser muy importante la cobertura que vamos a tener», aseguró Ibáñez.

Trabajo previo: fibra óptica, energía y logística silenciosa

El despliegue tecnológico no comenzó esta mañana. Ibáñez destacó que el montaje de un operativo de este nivel requiere tareas previas complejas.

«El trabajo de monitoreo comienza mucho antes. Hay que hacer tendido de cables, fibra óptica, conectividad, energización e instalación estratégica de cámaras«, detalló.

El objetivo es que el día del evento «funcione a la perfección» y permita anticiparse a cualquier eventualidad.

Seguridad dentro y fuera del predio

Además del operativo en el predio, la Policía de Río Negro confirmó que se reforzará el patrullaje en distintos barrios de General Roca. González explicó que se busca garantizar que quienes asistan a la fiesta puedan dejar sus viviendas con tranquilidad.

«Se ha dispuesto un refuerzo especial en las diferentes comisarías para garantizar el patrullaje», afirmó.

El mensaje oficial: disfrutar, pero con cuidados

La policía insistió en que el evento está pensado para vivirse en familia, con prevención y orden. «Es una fiesta histórica en la región. Se le aconseja al vecino venir a disfrutar en familia«, expresó González.

Mientras la música y la celebración coparán el Alto Valle, el operativo de seguridad promete ser uno de los más importantes de los últimos años.