Violencia obstétrica: suman más denuncias en Roca y piden que se cumpla la ley de Parto Humanizado

“No es la primera vez que pasa”. “Siempre pasa con las chicas primerizas”. “Me pasó y muchas mujeres cuentan lo mismo”, fueron algunos de los relatos que se sumaron tras el descargo público de Melina, una joven de 20 años de Roca quien denunció hechos de trato deshumanizado el 8 de marzo.

En un crudo relato por redes sociales, esta joven denunció que fue víctima de maltrato, falta de información y abandono por parte de profesionales del López Lima. Tras sufrir dolores y concurrir más de seis veces al hospital, denunció que terminó dando a luz en soledad y sin asistencia, a su bebé fallecido.

A partir de eso, otras mujeres recurrieron a RIO NEGRO para visibilizar sus experiencias que algunas callaron durante años. Es el caso de Julieta, Jimena, Yanina y Vane, casi todas madres adolescentes o muy jóvenes.

El caso denunciado por Julieta, de 22 años, ocurrió en enero pasado. “Me dejaron sola en la sala, no podía ver a mi pareja ni familia, estaba totalmente débil pedía por favor que alguien me ayudara (…) estuve sola tres días. Sufrí maltratos psicológicos de parte de enfermeras y doctoras que me hacían esos supuestos chistes (…) Me sentía sola, abandonada”, contó, tras una internación de urgencia que terminó con una cesárea y posterior infección que duró dos meses. Decidió irse de alta voluntariamente y cuando volvió al hospital e intentó hablar con las autoridades, no tuvo respuestas, según su relato. “Fue un calvario, me hicieron tanto daño psicológico que al día de hoy ya pasaron dos meses y no lo puedo superar”, cerró.

Jimena contó que tuvo su primer hijo a los 18 años en el hospital de Roca y luego otro a los 21 años. En ambas ocasiones dijo que fue maltratada. “Fue tan traumático que hoy quiero ser mamá, y me aterra pensar en ese momento”, inició. Con trabajos de parto muy prolongados en ambas ocasiones, contó la experiencia de 2011.

“Me rompieron bolsa y me llevaron caminando a la sala de parto dónde mi bebé nunca bajó, porque tenía tres vueltas de cordón en el cuello. Después de 20 minutos de pujar me llevaron a cesárea y mi hijo nació violeta”, comentó. A los 21 años, volvió al hospital y fue parto natural. “Me dijeron que me aguantara. La partera se subía encima mío con una madera apretándome la panza”, contó.

Vane tuvo su bebé a los 17 años y también habló por redes. Dijo que “la dejaron sufrir” y no dejaron entrar a su pareja a acompañarla. “Nos negaron un derecho”, contó.

Yanina habló con este medio sobre lo que vivió en 2020 cuando tenía 34 años. Se enteró de que estaba embarazada en el hospital cuando llegó con dolores. ‘Reina, te saqué una trompa’, contó que le informó un médico luego de llevarla a cesárea de urgencia. La mujer dijo que le informaron que estaba de ocho meses y que lo que tenía era un embarazo ectópico (extrauterino).

«Yo lloraba. Para mi fue terrible la noticia y por lo menos esperaba que me den al bebé», contó. Dijo que fue operada de urgencia dos veces en la misma semana y recibió maltrato. «Me dejaron como un perro», denunció. Yanina contó que denunció el hecho públicamente y en la policía, pero que no hubo avances.

Son muchas las vivencias que se pusieron en palabras la semana pasada. A partir de la denuncia de Melina el 8 de marzo, el hospital abrió un proceso administrativo interno que está en marcha.

Por otro lado, una agrupación local que aborda la temática de Violencia de Género, comenzó a organizarse con jóvenes denunciantes y anunciaron que se movilizarán hoy lunes 12:30 en Gelonch y Avenida Roca.

Leyes que amparan

Los profesionales y especialistas consultados -quienes pidieron reserva- lejos de analizar en particular los casos, insistieron en la necesidad de conocer y hacer valer los derechos de la persona gestante y su bebé.

En materia de derechos, está vigente en todo el territorio la Ley Nacional N° 25.929 de Parto Respetado (2004) y la provincial N° 3.263 de Derechos en el Parto, sancionada en el 1998.

Elizabeth Mereles, coordinadora provincial de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud fue consultada por RIO NEGRO sobre el tema quien fue enfática al recordar la vigencia de la Ley de Parto Humanizado.

Foto: Juan Thomes

“Estas problemáticas se tratan dentro de los hospitales y solamente cuando se notifica que realmente la ley no ha sido cumplida, es cuando puede llegar a notificarse a nivel central. Es un proceso de investigación dentro de la institución”, dijo Mereles.

Sobre estadísticas, la funcionaria explicó que desde su área no llevan registro, ya que los casos de incumplimiento de la ley deben elevarse al área de Legales del Ministerio de Salud.

Mereles explicó que vienen trabajando en capacitaciones anuales al personal de salud para que la ley sea conocida y promocionada en toda la provincia. “Todo el personal de salud de la provincia de Río Negro que trabaja en Ginecología y Obstetricia maneja perfectamente la existencia de esta ley y la aplicación”, aseveró.

Explicó que lo de la capacitación es fundamental, ya que “los médicos van cambiando” y puede haber personal que no esté actualizado con la ley, por eso desde la coordinación trabajan en la actualización de datos y profesionales nuevos, análisis de situaciones y experiencias, y líneas prevención.

La mirada profesional: avances y resistencias

“Las leyes están hechas, pero hasta que se ponen en funcionamiento cuesta un montón. Es una lucha constante”, opinó una médica obstetra de Roca en diálogo con este medio.

Con trayectoria en salud pública, la profesional reconoció que las prácticas violentas muchas veces no se admiten. La implementación del Parto Respetado es una pelea diaria, a pesar de que haya una ley vigente y años de experiencia y avances.

Un factor que incide radica en el perfil y la formación profesional que recibieron en la universidad. “Cuando yo aprendí era todo violento, a las mujeres se las dejaba solas, no tenían a nadie de sus familias. Se desplazaba a la mujer, como que tenía que ir, parir y no importa cómo. Y ahora logramos con parto respetado que se avance en ese sentido”, opinó la especialista.

Analizó que los movimientos que luchan por los derechos de las mujeres vienen creciendo y “hay cosas que están cambiando” como muchos otros factores que se están visibilizando. La falta de recursos humanos también es un factor que muchas veces incide, al igual que las reglas que impuso la pandemia.

Una trayectoria de trabajo

Particularmente en el Hospital López Lima, reconocido por ser “Amigo de la Madre y el Niño”, hay una fuerte impronta de trabajo en humanización del parto en los últimos años. Logró esa denominación tras desarrollar intenso trabajo en la promoción de derechos.

Durante años, desde el Comité de Maternidad e Infancia en conjunto con la Coordinación Provincial de Salud Perinatal se llevaron adelante instancias de capacitación para los equipos de salud y especialistas en Obstetricia del López Lima han rotado en otros hospitales para formarse en la temática, según relataron profesionales con años de trayectoria.