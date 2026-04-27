Una joven fue baleada en la cabeza en Cipolletti: investigan un presunto enfrentamiento entre bandas

Los efectivos trabajaron en la zona del ataque mientras avanzan las medidas para identificar a los responsables.

Una joven de 18 años resultó herida de arma de fuego en la cabeza durante un violento episodio ocurrido en la madrugada del domingo en la zona norte de Cipolletti. El hecho se registró cerca de la 1:30 en el barrio Anai Mapu y es investigado como un posible enfrentamiento entre bandas. La víctima fue trasladada al hospital local, donde permanece internada. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la lesión no comprometió órganos vitales y que su estado de salud es estable.

La principal hipótesis

De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, en el lugar se habría producido una disputa entre grupos antagónicos que derivó en una balacera.

Los autores de los disparos aún no fueron identificados. Sin embargo, una de las líneas investigativas apuntaría a que la joven herida podría tener vinculación con una de las bandas involucradas y no habría estado en el lugar de manera circunstancial.

No obstante, esa hipótesis todavía forma parte del expediente y deberá ser confirmada con el avance de las pericias y testimonios.

Allanamientos y secuestros

Tras el ataque, personal de la comisaría 45, junto con la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el COER, realizó allanamientos en distintos puntos de la ciudad para intentar esclarecer lo ocurrido.

Durante esos procedimientos, la Policía secuestró armas de fuego, cargadores, municiones, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

En algunos domicilios también se encontraron sustancias vegetales compatibles con cannabis, lo que derivó en nuevas actuaciones judiciales.

La investigación continúa para determinar quién efectuó el disparo que hirió a la joven y cuál fue la secuencia completa del ataque.