Golpe a la carne clandestina en Viedma: secuestraron más de 3.000 kilos y refuerzan controles

La Municipalidad de Viedma secuestró más de 3.000 kilos de carne faenada de manera clandestina durante un operativo de control sanitario realizado en la ciudad. Según informaron, la mercadería no cumplía con las condiciones básicas de higiene ni contaba con la documentación obligatoria para su comercialización.

El procedimiento fue llevado adelante por la Subsecretaría de Protección Ciudadana en conjunto con el área de Ganadería provincial y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el marco de una política sostenida de fiscalización para garantizar alimentos seguros a la comunidad.

Desde el municipio indicaron que estos controles forman parte de una estrategia para reforzar la presencia en carnicerías y otros puntos de venta, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y combatir la informalidad en el sector.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez, explicó que los operativos responden a un seguimiento permanente que se realiza junto al área de Ganadería. «Se trata de garantizar la seguridad alimentaria, tal como lo ha planteado el intendente Marcos Castro, entendiendo que la fiscalización constante es clave para mejorar las prácticas dentro del rubro», sostuvo.

Además, adelantó que, a partir de los resultados obtenidos, se profundizarán las instancias de diálogo y capacitación con comerciantes y actores del sector cárnico. «Buscamos fortalecer el cumplimiento de las normativas y mejorar el funcionamiento del rubro», agregó.

Operativos que continuarán

Desde la Municipalidad aseguraron que los controles se intensificarán en carnicerías y distintos puntos de venta, con mayor presencia territorial de inspectores. Además, se impulsarán instancias de capacitación y diálogo con comerciantes y matarifes, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las normativas y mejorar el funcionamiento del sector.