Violento choque entre dos vehículos sobre la Ruta 65 en Allen: cuál es el estado de los conductores

Durante las primeras horas de este sábado, la policía de Allen tuvo que intervenir en un siniestro vial que se registró en el acceso de la Ruta 65 cerca del autódromo General Enrique Mosconi.

El impacto fue entre dos vehículos y se originó en uno de los accesos por Ruta 65 a la altura de calle J. Tarifa. En el sitio se localiza una loma de burro a pocos metros del suceso.

Fuerte choque en Ruta 65 en acceso de Allen

El siniestro fue protagonizado por un Volkswagen modelo Amarok y un Renault Kangoo. Ambos vehículos sufrieron daños considerables tras la colisión por alcance en un costado de la banquina.

El conductor del modelo Amarok es oriundo de Cinco Saltos, mientras que el ocupante del segundo vehículo es procedente de General Roca. A pesar del impacto, las personas a bordo no presentaron lesiones de gravedad.

Tras el impacto solo se registraron daños materiales en ambos vehículos. Efectivos policiales acudieron al lugar para determinar la posible causa de la colisión.

Según indicaron los primeros avances, la colisión se produjo tras el impacto del modelo Kangoo en la parte posterior de la camioneta Volkswagen. Todavía se están determinando los factores del choque.