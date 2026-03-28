El Gobierno de Javier Milei busca capitalizar el fallo de YPF: agenda y repercusiones del caso

El Gobierno nacional busca aprovechar el reciente fallo favorable en la causa por la expropiación de YPF para retomar el control de la agenda política, tras varias semanas marcadas por conflictos internos y cuestionamientos públicos.

La decisión judicial en Estados Unidos fue interpretada en la Casa Rosada como una oportunidad para cambiar el clima político.

El impacto del fallo de YPF: el análisis del Gobierno

La decisión tomada por parte de la justicia estadounidense fue un alivio tanto económico como estratégico para el Ejecutivo. No solo se destacó la implicancia de no tener que afrontar el pago de la millonaria deuda, sino que también fue una forma de esclarecer la situación que atravesaban algunos miembros con acusaciones.

Desde YPF mencionaron que se debe considerar dar vuelta la página para lograr sostener la agenda de gestión, incluyendo la convocatoria a una nueva mesa política.

La resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York alivió la situación del país al dejar sin efecto una condena multimillonaria que podía implicar un pago superior a los US$ 16.000 millones.

El presidente Javier Milei y su equipo buscan capitalizar el fallo con una estrategia comunicacional orientada a instalar el tema en el centro del debate público. La intención es desplazar otros asuntos que venían generando desgaste, como las controversias políticas recientes y cuestionamientos a funcionarios del Gobierno.

Uno de los ejes de esa estrategia fue reactivar la confrontación con el kirchnerismo, especialmente con Cristina Kirchner y Axel Kicillof, a quienes el oficialismo responsabiliza por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera en 2012. De este modo, el Gobierno intenta reforzar su narrativa sobre los costos de decisiones económicas del pasado.

Javier Milei y parte del gabinete celebraron el fallo de YPF.-

La Casa Rosada intensificó su agenda de actividades y apariciones públicas, con el objetivo de mostrar gestión y cohesión interna. También se buscó respaldar a funcionarios cuestionados, en especial al vocero presidencial Manuel Adorni, en medio de versiones y tensiones dentro del gabinete.

Pese al impacto positivo del fallo, en el oficialismo reconocen que los problemas de fondo persisten. Las disputas políticas, las investigaciones en curso y la situación económica continúan siendo factores que condicionan la estabilidad del Gobierno y su capacidad de sostener la iniciativa. El desafío para el Gobierno será transformar ese impulso momentáneo en una recuperación sostenida de la agenda y de la confianza pública.