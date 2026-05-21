Quién era el hombre de Roca que murió tras un vuelco camino a Las Perlas

Un trágico siniestro vial ocurrido este jueves por la mañana en Ruta provincial 76, a diez kilómetros de localidad de Balsa Las Perlas, se cobró la vida de un hombre de 30 años que viajaba junto a dos compañeros de trabajo hacia su lugar laboral.

El accidente ocurrió alrededor de las 8 sobre el camino que conecta la Isla Jordán con el paraje Balsa Las Perlas, cuando el vehículo en el que se trasladaban protagonizó un vuelco por causas que todavía son investigadas.

Identificaron a la víctima del trágico siniestro camino a Balsa Las Perlas

Al llegar al lugar, personal del Cuerpo de Seguridad Vial constató que Marcos Aliberti, quien conducía el automóvil, había fallecido producto del fuerte impacto. El hombre, oriundo de General Roca, era maquinista de la empresa.

Según la información de fiscalía, en el vehículo también viajaban un joven de 21 años y un hombre de 47, ambos compañeros de trabajo de la víctima e integrantes de la empresa JR, radicada en Cipolletti.

Los dos sobrevivientes resultaron heridos y fueron trasladados por personal de Salud Pública al hospital de Cipolletti. Según se informó, uno de ellos permanece en grave estado de salud, mientras que el otro se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos para determinar cómo ocurrió el vuelco. De manera preliminar, las autoridades descartaron la participación de otro vehículo en el hecho.