Vivir de la miel sin explotar a las abejas: el proyecto sustentable de dos jóvenes de Neuquén

Con el corazón puesto en el zumbido de las abejas, Marcos Flores y Sebastián Muñoz, de 25 y 23 años, hacer de la producción de miel, su vida. Lo que empezó como un pasatiempo, hoy se convirtió en un emprendimiento en expansión: L’Italiana, un apiario artesanal instalado en una chacra de Centenario que ya cuenta con 18 colmenas activas y un sueño ambicioso: llegar a 200 para poder vivir íntegramente de la miel.

«Esto nació hace dos años. Encontré una curiosidad por la producción apícola, se lo comenté a Marcos, empezamos a buscar cursos y nos anotamos”, recordó Sebastián, técnico agropecuario y docente. Marcos, por su parte, llegó a la apicultura desde un camino menos obvio: “Soy maestro mayor de obra, pero tengo familiares vinculados al agro. Mi abuela vive en Mendoza y se dedica a la agricultura familiar. Desde ahí nació este interés”.

Ambos se conocieron en el barrio y se hicieron amigos antes de ser socios. Se formaron como operarios apícolas en el CFPA N.º 1 de Plottier, una institución que no solo les dio herramientas sino también el trabajo colectivo. “El profe Leo Daratha nos marcó mucho, tenía un compromiso impresionante con el grupo. Era muy familiar, muy colaborativo. Nos incentivaba a pensar en colectivo, a ir todos los sábados sin faltar”, manifestó Marcos.

Ese mismo espíritu cooperativo fue clave para dar los primeros pasos. Gracias a un acuerdo con la familia Dietrich de Centenario, lograron instalar sus primeras colmenas a cambio de cuidar las que ya tenía la chacra. “Empezamos con dos, más como un hobby. Hoy tenemos 18”, contaron.

La primera producción fue un hito. Obtuvieron alrededor de 70 kilos de miel, que vendieron en su mayoría entre colegas, docentes y estudiantes. Durante ese tiempo, también se dedicaron a capturar enjambres silvestres en zonas urbanas. «

Pero el crecimiento no vino solo de la mano de la producción: también se dedicaron a capturar enjambres silvestres en zonas urbanas. «Producto de algún escape de otras colmenas o misma reproducción de ellas, se alojan en viviendas en algunos sectores urbanos, entonces para que no las eliminen, pensamos en que nos avisen así las buscábamos», contó Sebastián.

El emprendedor señaló que a esas abejas las trataron sanitariamente y las sumaron a su apiario.

Además de la miel, tienen planes para diversificar: polen, propóleo, cera y hasta cría de reinas. La genética que eligen no es casual: “Trabajamos con abejas italianas, que son más mansas, ideales para zonas urbanas”, señaló Marcos.

La sustentabilidad es uno de los pilares del proyecto. “Queremos generar un impacto positivo en la forma de producir, desde un enfoque de triple impacto: social, ambiental y económico”, afirmó Sebastián. Y agregó: “No se trata solo de producir, sino de cuidar a las abejas, entender su vida».

Ambos siguen trabajando como docentes, pero ya tienen la vista puesta en el objetivo de independizarse económicamente con su emprendimiento. “Ahora tenemos capital productivo, no económico, pero eso es lo que nos va a potenciar. Si todo sale bien, esta primavera vamos a duplicar nuestras colmenas”, dijo Sebastián.

Los fines de semana viajan a la chacra para hacer tareas de observación y control sanitario. “No se trata de estar todo el tiempo interviniendo. Hay que dejar que ellas se acomoden, que crezcan”.

Cuándo estos dos amantes de las abejas hablan de vivir de la miel, no solo hablan de obtener un ingreso económico, sino de construir una forma de vida basada en el respeto y el cuidado de las abejas. Para ellos, producir miel implica entender profundamente a estos insectos, su diversidad y su manera de vivir. «Nosotros nos abocamos al cuidado de las abejas, aprender como viven, que hay muchas variedades y que no trabajan solas. Buscamos potenciar el cuidado de las abejas y no explotarlas a ellas».