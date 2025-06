Vivir en la cordillera, cada vez más difícil: alquileres «no declarados», el problema que complica a San Martín de los Andes

A la crisis de alquileres en Villa La Angostura se suma San Martín de los Andes que no solo denuncia que esta es un problemática de años, sino que asegura que el factor clave que dificulta la vida en la cordillera patagónica son los alquileres «no declarados» para la actividad turística. Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (Ahgsma), hablaron al respecto y sobre la situación «emergencia habitacional» que sufre la ciudad.

La presidenta de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, Gabriela Valencia, en declaraciones a Radio y Televisión del Neuquén, afirmó que en la ciudad existe una emergencia habitacional y atribuyó este problema a «las viviendas que se destinan para alquiler turísticos y no están declaradas para ese fin».

Cómo afectan los alquileres «no declarados» a San Martín de los Andes

Valencia aseguró que esta situación es la que genera «la poca oferta de alquileres permanentes para residentes» y si bien no se mostró en contra a que existan los alquileres turístico, remarcó que es necesario que las propiedades «estén registradas, tributen y cumplan con las medidas de seguridad».

Explicó que al no cumplir con las normativas, en la ciudad se «genera una competencia desleal» y por ello hay disparidad en las tarifas con los alojamientos habilitados:»Las propiedades no declaradas no cumplen con obligaciones fiscales, licencias comerciales, trabajo en blanco, etc., entonces sus costos son menores y pueden cobrar la mitad de la tarifa que cobra un alojamiento registrado».

Respecto a la declaración de emergencia habitacional que lanzó el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, Valencia sostuvo que esta es una problemática que vienen «planteando hace años y que no solo afecta al sector turístico».

«La proliferación de viviendas que se destinan para alquiler turístico quita oferta del mercado de alquileres permanentes, entonces la oferta es escasa y los residentes deben pagar precios muy altos«, agregó.