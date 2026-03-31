Volando sobre el público: el impactante show de Elevé llega a Bariloche

La compañía de Cipolletti Elevé fue invitada a participar de un festival en Rumania en junio con dos espectaculares shows de danza aérea que, esta semana, ofrecerá en la Fiesta Nacional del Chocolate en Bariloche. La cita es en el Centro Cívico; la entrada es libre y gratuita.

«Somos una compañía de danza aérea pensada para hacer espectáculos de gran formato al aire libre para públicos masivos», sintetizó Horacio Olano que fundó Elevé en 2009 cuando regresó a Cipolletti desde Madrid. En esa ocasión, debutó con un espectáculo en la fachada del Municipio de esa localidad que resultó conmovedor y generó un fuerte interés del público ya que era totalmente novedoso. Le siguió otro show en un hotel de Neuquén.

Con el paso del tiempo, la propuesta se fue reconvirtiendo, los actores empezaron a trabajar sobre grúas y se fueron desarrollando otras estructuras para ofrecer los números. Le siguieron presentaciones en escenarios de Europa, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Incluso, en 2016 batieron el Guinness World Record de escenario suspendido más alto del mundo.

Elevé nació en Cipolletti en 2009. Foto: gentileza

«Esta compañía de danza aérea no se conforma con el ritmo y el movimiento, sino que busca en las alturas crear un show inolvidable. Es una mixtura que vincula expresiones como la música, el teatro y las artes visuales con narrativa, ingeniería, tecnología y, sobre todo, creatividad«, definen.

Elevé nació en Cipolletti en 2009. Foto: gentileza

Danzas aéreas y una experiencia inmersiva

Horacio estudió Administración de Empresas en Buenos Aires y en ese período, incursionó en la danza aérea en busca de algo que lo sacara de la rutina. Cuando egresó en 2006, viajó a Europa para hacer una maestría, pero se llevó los equipos para continuar con sus prácticas de danza aérea. Sin pensarlo, abrió una escuela en Madrid y al poco tiempo, decidió volver al país para organizar espectáculos desde su ciudad natal.

«Ofrecemos espectáculos que incluyen estructuras muy grandes. Tenemos un mundo de 8 metros de diámetro que gira en el aire. Un tornado de 9 metros de altura que tira efectos de nieve. Y nave que parece un dron que sobrevuela cuando hacemos un show. Buscamos que el público transite una experiencia inmersiva, distinta. Que vea algo único que no haya visto antes», describió Horacio.

Elevé nació en Cipolletti en 2009. Foto: gentileza

Advirtió que las estructuras pesan alrededor de tres toneladas, son levantadas por grúas y «vuelan» sobre el público. «Sobre ellas están suspendidos los actores mientras hacen las coreografías. No siguen un guión sino que buscan que el público pueda interpretar las escenas a su manera», dijo.

Elevé tiene un staff de entre 40 y 50 personas, entre técnicos y artistas. Muchos de estos últimos se forman en la escuela Elevé que nació junto a la compañía de espectáculos en 2009. «Muchos actores se formaron con nosotros. También hay gente de Buenos Aires que trabaja, a su vez, con otras compañías y técnicos. En Madrid fuimos pioneros. Recibíamos gente de muchos otros lugares interesados en realizar nuestros seminarios«, se enorgulleció.

Elevé nació en Cipolletti en 2009. Foto: gentileza

¿Cómo optó por cambiar la adminstración de empresas por la danza aérea? Horacio reconoció que la actividad lo motivaba en gran medida y por esa razón, decidió poner la energía en ese rubro. «Me encantaba la idea de vivir de la danza aérea y fue en Madrid que decidí andar ese caminar. Me acuerdo el primer espectáculo en la Municipalidad de Cipolletti. La gente llamaba a la policía para decirle que veía personas corriendo sobre las fachadas de los edificios. Creían que eran ladrones. Pero esa gente también hacía giros y acrobacias«, recordó risueño.

Los actores entrenan en la escuela Elevé y arman las coreografías que luego, trasladan a las grúas. Cada espectáculo dura alrededor de 50 minutos. «Esas estructuras enormes te transportan a lugares imaginarios. Una de las grúas que vamos a usar en Bariloche tiene 150 toneladas, unos 70 metros de brazo y va a estar sobrevolando el Centro Cívico. También vamos a intervenir la torre del reloj con actores que van a estar corriendo. Buscamos generar un espectáculo impactante que la gente recuerde», comentó y acotó que «no son muchas las compañías en el mundo que desarrollan este tipo de espectáculos, aunque hay referentes de la danza aérea en todos los países».

Elevé nació en Cipolletti en 2009. Foto: gentileza

Horacio dirige el show pero también actúa en cada presentación. ¿Qué es lo que más disfruta? «Sin dudas, la adrenalina, pero también esa cercanía con la gente y la posibilidad de sorprenderlos. Todo esto nos motiva a seguir creciendo«, respondió.

Por eso, el primer paso en cada show es pensar en una estructura que despierte sorpresa y que le permita al actor trabajar sobre ella. «Las pienso y un equipo de técnicos e ingenieros van validando las locuras que uno piensa», agregó.

Elevé nació en Cipolletti en 2009. Foto: gentileza

«Supernova» se presenta el viernes a las 20.30 en el Centro Cívico; mientras que «Tornado» está previsto para el sábado a esa misma hora. Los organizadores lo definieron como «un show de luces, música y fantasía». La entrada es libre y gratuita.