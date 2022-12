Las Grutas: el Concejo Deliberante solicitó la restitución del estilo mediterráneo al portal de madera de la Cuarta Bajada

“Casi no dejan que mi proyecto ingrese. Como si la comuna fuera una estancia y tuviéramos que manejarnos por lo que nos dice el patrón. Porque los concejales oficialistas (JSRN) me mostraban un mensaje de texto que según ellos les mandó el intendente Adrián Casadei, y me decían que él ya había hablado con el concesionario para que modifique el portal que había hecho”.

Con estas palabras Matías Rodríguez, el concejal del unibloque de la UCR ‘Raúl Alfonsín’, relató lo ocurrido en la última sesión del cuerpo, en la que solicitó, a través de una iniciativa que ingresó sobre tablas, que se respete la ordenanza que protege el estilo mediterráneo de la costanera de Las Grutas y que se solicite que se restituyan esas líneas al portal de la Cuarta Bajada.

Ese portal, que antes consistía en una arcada de material pintada de blanco que seguía las líneas redondeadas del resto de la costanera, fue cambiado por un arco rectangular de madera, que en nada remitía a ese estilo.

Según el concesionario, Daniel Refosco, la innovación fue autorizada por la municipalidad, a través del área de planeamiento. Que, al aprobar el cambio, violó la normativa 6063 que prohíbe variar esas reminiscencias arquitectónicas, que también emulan a Casapueblo, la casa museo del recordado pintor uruguayo Carlo Páez Vilaró.

“No entiendo cómo querían manejarse mis pares oficialistas»

“No entiendo cómo querían manejarse mis pares oficialistas. Como si no fuésemos ediles y tuviéramos que dejar asentado todo. ¿Cómo me voy a guiar por un mensaje de texto? Era necesario que quedara asentando el incumplimiento de la ordenanza y la necesidad de que el concesionario volviera atrás con esa modificación. Y además también tendrán que explicar por qué autorizaron eso, si es que alguien lo autorizó” señaló Rodríguez.

Lo cierto es que la iniciativa, que respaldaron incluso los ediles del oficialismo, insta al Ejecutivo comunal, a la secretaría de planificación y a la delegación grutense a que “arbitren los medios legales necesarios para que el concesionario de la Unidad Fiscal Parador de la Cuarta Bajada proceda a restituir la arcada de bajada al mar a su estado original”.

“Esperemos que lo resuelvan cuánto antes, sin afectar ni a vecinos ni turistas” cerró el concejal radical.

Cabe recordar que la modificación generó el repudio de los residentes del balneario, que viralizaron las imágenes del nuevo pórtico destacando la violación a la norma que preserva la estética de la Costanera. Además la junta vecinal del barrio Bouchalaufquen se expresó sobre el tema, anticipando que, por nota, elevarían un petitorio para que se restituyan las líneas originales del sector.