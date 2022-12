Las Grutas: ¿Preservar la estética de Casapueblo de Páez Vilaró o aprobar cualquier cosa?

Desde hace varios años, una ordenanza preserva la estética que le otorga identidad a Las Grutas. Se trata de ese estilo que remite a Casapueblo, la casa museo del pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró, que se distingue por sus ondulaciones y formas redondeadas pintadas de blanco, que se inspiran en el Mediterráneo.

De hecho en la década de 1980 el artista visitó el balneario y dejó su sello en un mural que todavía se preserva, ubicado en la delegación. Está en un trozo de muro que se rescató de la demolición del antiguo edificio y ahora se encuentra en la nueva sede. Tiempo después Agó Páez Vilaró, la hija del recordado artista, fue invitada a la ciudad y realizó un mural en otra de las paredes del espacio, del que participaron los vecinos.

Sin embargo lejos parecen esos tiempos en los que se revalorizaba el encanto de esas líneas que le otorgan personalidad al destino y lo ligan con un pasado cargado de ricas vivencias.

El arco de la polémica, que rompe con la estética de la Costanera de Las Grutas. Fue aprobado por el municipio, según el concesionario. Lo autorizó la titular de planeamiento Fabiana Labiunda/ Foto: Martín Brunella

Prueba de ello es que, pese a que existe una prohibición expresa, la municipalidad autorizó al titular de la concesión de la Cuarta Bajada a romper con esa estética y cambiar un arco blanco que debía reparar por una estructura cuadrada, de madera, que nada tiene que ver con el estilo actual.

“A mí me autorizaron la obra. Hace 20 días remití una nota al área de planeamiento municipal y me contestaron hace dos días diciéndome que podía hacerla. Todavía le faltan las luces y una cartelería. Yo pregunté e invertí, me manejé consultando, como corresponde” dijo Daniel Refosco, el concesionario.

Lo cierto es que la estructura, que se comenzó a levantar ayer, generó todo tipo de rechazo en la comunidad. A través de redes sociales comenzó a circular la imagen, acompañada de declaraciones de repudio. Y la Junta vecinal del barrio Bouchalafquen (el barrio lindero al sector) remitirá una nota pidiendo que se vuelva al estilo que identifica al balneario.

La junta vecinal del barrio Bouchalafquen remitirá una nota para pedir que se mantenga la estética del destino/ Foto: Martín Brunella

“Toda nuestra Costanera está protegida por ordenanza, es patrimonio cultural y no puede cambiarse su estilo. Ya convocamos a una reunión de la Junta y en ese encuentro escribiremos una nota que le haremos llegar a las autoridades” contó Yamil Buchara, el presidente del grupo vecinal.

Por otra parte, hasta ahora ninguno de los funcionarios consultados se manifestó al respecto. Fabiana Labiunda, que encabeza el área de planeamiento y autorizó la obra, no respondió a ninguna de las llamadas y mensajes de este medio. Y tampoco se expresó sobre el tema Damián Lavigne, el delegado de la villa, pese a los intentos por obtener su opinión.

Cabe recordar que Casapueblo está ubicada en Punta Ballena, a 13 km de Punta del Este, Uruguay. Vilaró comenzó a construirla en 1958 con la idea de realizar una escultura habitable. Primero fue su casa de verano y luego estableció allí su taller.

Casapueblo está en Punta del Este, Uruguay. Hoy funciona como museo

Con los años fue su residencia permanente, hasta su muerte, en 2014. Hoy el lugar se convirtió en un museo, que como dependencias posee una galería de arte, una cafetería y un hotel.