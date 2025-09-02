Vuelco en Ruta 7 en Centenario este martes: una mujer fue hospitalizada y hubo demoras en el tránsito

Un nuevo accidente de tránsito se registró este martes a la noche sobre la Ruta 7. Un vuelco ocurrió en inmediaciones de Centenario y la conductora tuvo que ser trasladada al hospital local tras el incidente.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho se registró a las 21.40 a la altura del barrio La Comarca, en la mano que se dirige a Neuquén capital.

Allí, y por razones que aún intentan establecerse, una mujer de 32 años abordo de un Peugot 308 perdió el control del auto, impactó contra el guardarrail y volcó. El vehículo quedó dado vuelta por completo, posicionado sobre su techo arriba de la cinta asfáltica.

Foto: Gentileza.

La única ocupante fue trasladada al hospital Natalio Burd, aunque las autoridades aclararon a este medio que fue «en forma preventiva».

Demoras en el tránsito por el vuelco en Ruta 7

En el lugar intervino personal de la división de Tránsito de Villa Obrera y de bomberos voluntarios de Centenarios, quienes dispusieron un operativo para retirar el auto de la cinta asfáltica.

En este sentido, informaron que la circulación estuvo restringida durante algunos minutos, luego liberaron un carril hasta que lograron retirar el vehículo, por lo que se liberó finalmente el tránsito.