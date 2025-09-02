Marcha en Centenario este martes: pedirán justicia por el bebé asesinado a golpes

Este lunes por la noche vecinos dejaron un altar en la casa donde vivía la víctima.

El barrio Nueva España de Centenario se encuentra consternado por el crimen de un bebé de apenas 39 días, que fue asesinado a golpes el último sábado. Al padre lo acusaron, este martes, por «homicidio agravado por el vínculo». «Es importante que todos nos acompañen por este angelito que ya no está y por todos los niños de nuestro barrio», expresaron.

La movilización fue convocada a las 17:30 en el acceso al barrio. La marcha será «pacífica» y tendrá como punto de finalización la comisaría 20 de la localidad.

«Se solicitará de forma inmediata una posta policial en nuestro centro comunitario o de forma alternativa un trailer policial en el predio ubicado bajo el centro de salud», indicaron.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, un vecino expresó que pedirán «de forma urgente presencia policial en el barrio».

«Todo esto se desencadena porque hay muchos problemas de narcotráfico en la zona«, destacó y afirmó que la persona acusada «era adicta«. «Hoy el barrio esta muy conmovido y acongojado. Fue una locura lo que pasó», remarcó.

El bebé que murió en Centenario tenía “una gran cantidad de golpes de puño”: imputaron al padre

El padre, de 33 años, fue acusado este martes. La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes además solicitaron que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva.

El delito que el equipo fiscal le adjudicó es el de homicidio agravado por el vínculo. La calificación es en carácter de autor (artículos 45 y 80 inc. 1 del Código Penal).

Según la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho ocurrió el sábado 30 de agosto entre las 6 y las 12.50 en una vivienda del barrio Nueva España, donde el acusado convivía con su pareja y otros hijos menores.

La autopsia confirmó que el bebé murió en el hospital Natalio Burd producto de los múltiples golpes. (foto de archivo)

De acuerdo con la acusación, el hombre le habría propinado “una gran cantidad de golpes de puño” al bebé, lo que le provocó graves lesiones.

El informe de autopsia del Cuerpo Médico Forense confirmó que la víctima murió en el hospital de Centenario debido a múltiples traumatismos. El fiscal detalló que un golpe en el cráneo y otro en la zona abdominal “tuvieron la entidad suficiente para causarle la muerte”.

La asistente letrada pidió que el acusado cumpla seis meses de prisión preventiva, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de testigos y posibilidad de fuga. El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la imputación y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. Por el mismo tiempo fijó la prisión preventiva del acusado.