Desafío extremo en el Cervino: la misteriosa desaparición de la campeona canadiense que pasó por Bariloche

Subir y bajar el monte Cervino en menos de cinco horas, pasando por la Cresta del León, fue el desafío que se planteó la atleta canadiense Kalie McCrysta para superar el récord de una estadounidense. Siete meses después de haberse consagrado campeona en la carrera de montaña Cuatro Refugios, organizada por el Club Andino Bariloche, la mujer desembacó en la montaña ubicada en la frontera entre Italia y Suiza.

La última foto de Kalie, de 38 años, fue publicada el primero de septiembre en sus redes sociales, el mismo día que unos andinistas polacos la cruzaron en el camino. Nada más se supo de ella y los equipos de rescate suspendieron la búsqueda.

“La subida al monte Cervino es una arista clásica, muy transitada todo el tiempo. Es una de las montañas más famosas de los Alpes, pero no estaba yendo mucha gente por la sequía en las montañas. Las condiciones no eran las mejores”, reconoció un guía de montaña de Bariloche conocedor de esa región.

Sucede que el monte Cervino se caracteriza por la caída de piedras y condiciones meteorológicas cambiantes. Además, la Cresta del León, el paso que eligió la canadiense, se considera “más difícil que la vía normal, de alta complejidad que requiere escalada y con tramos muy expuestos”.

Guías internacionales de montaña describen “El Cervino”, también conocido como Matterhorn, en alemán, como una de las montañas más emblemáticas y difíciles de escalar de los Alpes. “Este pico piramidal alcanza una altura de 4478 metros y es famoso por su forma distintiva y sus paredes escarpadas. La ascensión es famosa por su dificultad técnica y física, ya que requiere una excelente condición física, una gran experiencia en alpinismo y habilidades avanzadas en escalada en roca y hielo”, definen.

La atleta tiene 38 años y es oriunda de Canadá. Foto: gentileza

En tanto, el camino por la Cresta del León se encuentra en la vertiente italiana de la montaña y su nombre obedece a que se asemeja a la melena de un león. «Es famosa por ser una de las rutas más difíciles y técnicas para alcanzar la cima del Cervino”, admiten los especialistas.

La subida por la cresta del León suele comenzar en Breuil-Cervinia, un centro de esquí italiano. Los alpinistas suelen ascender unos 1800 metros en 6 horas hasta llegar al refugio Carrel, situado a 3829 metros, donde pasan la noche antes de intentar alcanzar la cima. En la arista del León, advierten, “los alpinistas deben enfrentarse a pendientes empinadas, cornisas y tramos expuestos que requieren una gran experiencia en alpinismo y una excelente condición física. La vía está equipada con cuerdas fijas y escaleras para ayudar a los escaladores a superar los pasos más difíciles”.

Los posteos previos a su desaparición

Antes de su desaparición, Kalie posteó en sus redes que se preparaba para su “gran objetivo de la temporada: subir y bajar el Cervino en menos de cinco horas, por la arista del León”. También reconoció que, dos días atrás, “hubo un desprendimiento de rocas importante en la montaña. No ocurrió en la ruta misma, pero sí lo suficientemente cerca como para evacuar el refugio y suspender las actividades de los grupos guiados. Los días calurosos y las noches de tormenta nunca son buenas noticias para las grandes masas rocosas”.

El día anterior, detalló, subió a la montaña “con cautela”, habló con algunos grupos e intentó alcanzar la cima. “¡La ruta es seria! La hice en solitario y es arriesgado. Echa un vistazo a estas fotos Me quedé sentada en la arista, durante una hora esperando a que se abrieran las nubes. No sucedió. No estaba dispuesta a escalar en solitario una ruta nueva sobre roca mojada, sin visibilidad y con un riesgo real de desprendimiento de piedras. Así que me di la vuelta. Hasta yo tengo límites”, concluyó.