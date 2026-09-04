Vuelve el Inibioma Abierto con talleres, experimentos y charlas para estudiantes de Bariloche y la región

La octava edición del Inibioma Abierto, la muestra interactiva para estudiantes que tiene como desafío experimentar, hacerse preguntas y conocer cómo se investiga la biodiversidad y el ambiente de la Patagonia, ya tiene fecha: será el 16, 17 y 18 de septiembre. En esta oportunidad, el lema es «Ciencia en acción: el futuro tiene tu huella” y se ofrecerán talleres y un ciclo de charlas-debate abiertas al público general.

El objetivo de la muestra es compartir la labor científica del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma), que depende de la Universidad Nacional del Comahue y el Conicet. Las tres jornadas se extenderán desde las 8.30 hasta las 18.30 en el edificio del instituto, ubicado en Pasaje Gutiérrez 1415, en Bariloche.

Desde la institución remarcaron que hay dos tipos de actividades: con inscripción previa para instituciones educativas y sin reserva previa, abierta para público general.

Una invitación a ser artífices de la ciencia

Desde 2017, el evento Iniobioma Abierto intenta acercar las investigaciones que se desarrollan a la sociedad, generando un espacio de encuentro entre la comunidad científica, las instituciones educativas y la comunidad local. De esta forma, recibe por año a cientos de estudiantes de diversas escuelas de la ciudad.

Para la edición 2026 ya se encuentran inscriptos casi 2000 estudiantes, pertenecientes a 79 cursos de 40 escuelas públicas y privadas de Bariloche y otras localidades de la región.

«Cada año, quienes integran el Iniobioma diseñan propuestas especialmente pensadas para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan acercarse a la ciencia de manera participativa, entretenida y accesible», destacaron desde la institución. Cada jornada contará con una combinación diferente de propuestas, los grupos escolares conocerán distintas áreas de investigación y tendrán una experiencia diversa de acercamiento a la ciencia.

El encuentro se realizará el miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 8.30 a 18.30 en Bariloche. Foto: gentileza

Durante las mañanas y las primeras horas de la tarde, estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de Bariloche y localidades cercanas recorrerán stands interactivos y talleres de experimentación, acompañados por sus docentes e integrantes del instituto. Esta modalidad siempre requiere de inscripción previa de las escuelas para poder participar de las actividades.

«La propuesta invita a observar, experimentar y hacerse preguntas sobre el ambiente que nos rodea. Los objetivos de este espacio son comunicar los últimos conocimientos, enfatizar la relevancia de la toma de decisiones basada en evidencia, cuestionar paradigmas e invitar a hacer ciencia en comunidad», indicaron.

Entre las actividades de este año, habrá talleres de extracción de ADN y electroforesis, experimentación con tintes naturales y exploración de micro y macroplásticos, además de stands interactivos donde se podrá dialogar con investigadores sobre suelos, ambientes acuáticos, árboles, fósiles, plantas, insectos, reptiles y otros componentes de la biodiversidad patagónica, así como sobre conservación de bosques, residuos y reciclaje, especies invasoras, interacciones planta-animal y ciencia ciudadana, a través de propuestas como “Detectives de medusas: Ciencia ciudadana para el cuidado de los lagos”, “Misión Bosque Nativo: Conocer para conservar”, “El mundo en una gota de agua”, “Conociendo al guanaco” y “La búsqueda de la belleza en lo diminuto”.

El encuentro se realizará el miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 8.30 a 18.30 en Bariloche. Foto: gentileza

Charlas-debate sobre ciencia y ambiente, la novedad

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de un ciclo de charlas-debate abiertas al público general, a las 17 durante las tres jornadas, con propuestas diferentes de acuerdo al día. se abordarán algunos de los desafíos ambientales más relevantes para la Patagonia y permitirán conocer, de la mano de especialistas, qué dice la ciencia sobre temas que forman parte de nuestra vida cotidiana.

El miércoles 16 se podrá participar de “Jardines Amigables para la Naturaleza”, una propuesta que invita a repensar los espacios verdes urbanos y conocer cómo decisiones sencillas pueden convertirlos en hábitats funcionales para la fauna. También, se presentará “Las invasoras al plato”, una charla-taller que recupera conocimientos locales sobre plantas invasoras y sus posibles usos alimenticios, y “Bosques y Cambio climático”, una charla que invita a explorar el rol dual de nuestros bosques y a reflexionar sobre acciones de mitigación y adaptación de los mismos frente al desafío del cambio climático.

El jueves 17, las propuestas estarán centradas en problemáticas ambientales y de salud. Se abordará el impacto de los pesticidas sobre la salud y la biodiversidad, la problemática de especies nativas y exóticas en la charla “El bosque compartido: ciervos que llegaron y los que siempre estuvieron”, y se ofrecerá la charla “Prevención del hantavirus: más allá de los roedores”, que permitirá conocer aspectos de la historia natural de los roedores silvestres de la región y de la enfermedad.

El encuentro se realizará el miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 8.30 a 18.30 en Bariloche. Foto: gentileza

El viernes 18, la propuesta incluirá “Bosques amenazados por sequías extremas: sobrevivir o morir de sed”, una charla sobre las estrategias que desarrollan los árboles de la Patagonia frente a eventos de sequía cada vez más extremos y los desafíos que plantea el cambio climático para su supervivencia. “De nuestra casa al ambiente: efectos de la basura en la avifauna de Bariloche y alrededores” cuenta los trabajos sobre los efectos de los vertederos en la avifauna local, y finalmente habrá una charla dirigida especialmente a docentes de todos los niveles sobre “¿Cómo armar proyectos de indagación en Ciencias Naturales?: herramientas y recursos fundamentales”.

Desde el Inibioma plantearon que la invitación apunta a conocer cómo se estudian cada una de estas problemáticas, experimentar con herramientas y métodos científicos y «compartir cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender nuestro entorno y participar activamente en su cuidado».