Proyecto Ivana: Río Negro avanza en el seguimiento ambiental mientras se define el cronograma

Desde Provincia indicaron que buscan acompañar los proyectos desde sus primeras etapas. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro y la empresa Ivana Minerales se reunieron en Cipolletti para revisar los avances técnicos y ambientales del proyecto de uranio y vanadio Ivana —ubicada en cercanías de Valcheta— y definir el cronograma de trabajo para los próximos meses.

Del encuentro participaron representantes de la compañía y autoridades provinciales de Minería, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el Departamento Provincial de Aguas, además de la intendenta de Valcheta, Yamila Direne.

Mediante un comunicado oficial, el secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, destacó que la reunión permitió conocer las tareas que actualmente desarrolla la empresa y establecer objetivos concretos para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

Ivana, en la etapa final del estudio de prefactibilidad

Según la actualización presentada por Ivana Minerales, el proyecto se encuentra en las fases finales de su estudio de prefactibilidad. Actualmente, la compañía lleva adelante estudios metalúrgicos, hidrogeológicos, ambientales, de ingeniería y geotecnia.

La empresa aclaró que todavía no están definidos los costos ni el modelo económico que permitirá determinar la viabilidad del desarrollo.

Del encuentro en Cipolletti participaron representantes de la compañía y autoridades provinciales. Foto: Gobierno de Río Negro.

El cronograma contempla finalizar el estudio de prefactibilidad y avanzar en las líneas de base ambiental y radiológica, además de continuar con los monitoreos y preparar el Informe de Impacto Ambiental para una eventual etapa de explotación.

Durante la reunión, Ivana Minerales presentó al equipo encargado de elaborar ese informe y detalló las diferentes áreas técnicas que intervendrán en el proceso.

Mayor seguimiento desde las primeras etapas

Aberastain Oro explicó que la Provincia busca acompañar los proyectos desde sus primeras etapas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de evaluación y control de los organismos competentes.

«Para nosotros es importante poder conocer cómo se construye el dato, cómo se construye una línea base, cuál es la metodología que se utiliza, quiénes son los profesionales responsables y cuáles son los cronogramas previstos», señaló el funcionario.

En ese sentido, se acordó profundizar la articulación entre la empresa y los organismos provinciales y nacionales involucrados en el análisis del proyecto. El secretario de Minería destacó además el aporte técnico que podrían realizar el Instituto Balseiro, INVAP y la Autoridad Regulatoria Nuclear para garantizar una evaluación rigurosa de los estudios que se presenten.

De acuerdo con el cronograma informado, durante los próximos meses continuarán los monitoreos ambientales, sociales y radiológicos, mientras que el avance en la elaboración del Informe de Impacto Ambiental está previsto para el primer semestre de 2027.

Empleo local y desarrollo de proveedores

Otro de los aspectos abordados durante el encuentro fue el impacto económico que podría generar el proyecto en su área de influencia.

La empresa aseguró que prioriza la incorporación de personal local y promueve que sus contratistas adopten el mismo criterio. Además, busca favorecer las compras y contrataciones en la zona y mantener instancias de comunicación con la comunidad, proveedores, instituciones y autoridades locales.

«Los proyectos generan oportunidades concretas para las comunidades y para la economía provincial, y eso tiene que ser medible y trazable», afirmó Aberastain Oro.

El seguimiento del Proyecto Ivana se enmarca en la estrategia del Gobierno de Río Negro de acompañar las nuevas inversiones desde sus primeras etapas, con planificación y controles técnicos y ambientales. La premisa, según planteó la Provincia, es que las oportunidades generadas por el desarrollo productivo tengan un impacto directo, en primer lugar, sobre las comunidades rionegrinas.