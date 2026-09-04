Cocineros de Neuquén y Chile se reúnen en la primera Fiesta Provincial del Queso Cordillerano

Junín de los Andes se prepara para celebrar la primera Fiesta Provincial del Queso Cordillerano, una propuesta que reunirá gastronomía, música y actividades familiares el próximo 20 de septiembre en el establecimiento Las Vertientes. La jornada tendrá entrada libre y se desarrollará de 11 a 18, con la participación de referentes de la cocina de Neuquén y de invitados provenientes de Chile. «La idea es tener muchos cocineros que preparen platos con quesos, hacer juegos y que sea una verdadera fiesta», explicó Claudio Abraham, uno de los impulsores del encuentro.

El evento tendrá como protagonista al queso artesanal elaborado en la región, que será utilizado por los cocineros para preparar diferentes platos y mostrar su versatilidad. La programación incluirá, además, juegos para grandes y chicos, espectáculos folclóricos y distintas propuestas pensadas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una jornada en contacto con la producción y la cultura cordilleranas.

Entre los participantes estará la agrupación Pucón Chef, de Chile. Sus integrantes compartirán sus conocimientos y elaboraciones con profesionales locales. La iniciativa busca fomentar el intercambio gastronómico a ambos lados de la cordillera, promover los productos neuquinos y consolidar una celebración que pueda repetirse y crecer con el paso de los años.

Una fiesta para poner en valor la producción regional

La primera Fiesta Provincial del Queso Cordillerano se realizará en Las Vertientes, un establecimiento de Junín de los Andes dedicado a la producción artesanal de quesos, dulce de leche y huevos camperos. El espacio también desarrolla experiencias de agroturismo, mediante las cuales acerca al público a los procesos productivos y a las particularidades del trabajo rural en la zona.

La propuesta es impulsada por Claudio Abraham y Christian Croissant, propietario del tambo y la quesería, quienes buscan fortalecer la identidad gastronómica local y generar un punto de encuentro entre productores, cocineros y consumidores. El objetivo es que quienes concurran no solo puedan degustar diferentes preparaciones, sino también conocer el origen de los alimentos y el trabajo necesario para obtener productos artesanales de calidad.

Uno de los principales atractivos será la presencia de numerosos cocineros, quienes elaborarán recetas especialmente pensadas para destacar los quesos de Las Vertientes. Cada preparación permitirá explorar sabores, combinaciones y técnicas diferentes, en una experiencia que tendrá a la materia prima cordillerana como eje central.

«Poder cocinar con los quesos, que cada vez salen mejor», destacó Abraham al referirse al crecimiento alcanzado por la producción del establecimiento. La participación de profesionales neuquinos y de la agrupación Pucón Chef permitirá ampliar la variedad de platos y sumar miradas de ambos lados de la frontera.

La música también ocupará un lugar importante dentro de la celebración. El folclore acompañará la jornada y aportará el marco cultural a una actividad concebida desde sus comienzos como una reunión cercana y familiar.

«La idea es que esta fiesta comience como algo chiquito, pero bien, y que sea muy familiar, con un poco de folclore y comida», señaló uno de los organizadores.

Con entrada libre y una agenda que se extenderá durante siete horas, la convocatoria apunta tanto a los habitantes de Junín de los Andes como a visitantes de otras localidades. Las familias podrán recorrer el establecimiento, probar los platos preparados para la ocasión y participar de los juegos y actividades previstos.

Más allá de esta primera edición, los organizadores esperan incorporar la fiesta al calendario habitual de la provincia. La intención es comenzar con una celebración de escala acotada, cuidar la calidad de la experiencia y sumar nuevas propuestas en futuras ediciones. «Poco a poco, año a año, que vaya creciendo», expresó Abraham sobre la proyección del evento.

De esta manera, Junín de los Andes sumará una celebración dedicada a reconocer el valor de sus productores y cocineros, difundir la gastronomía regional y convertir al queso cordillerano en un símbolo de la identidad local. El clima será el último factor necesario para completar la jornada, que aspira a convertirse en una cita anual para toda la comunidad.