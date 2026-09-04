Identificaron a las víctimas del trágico choque de la Ruta 22, cerca de Río Colorado: eran una pareja de Allen

El trágico siniestro de la Ruta 22, cerca de Río Colorado, conmocionó al Alto Valle tras confirmarse que las víctimas fatales, un hombre y una mujer, eran oriundas de la ciudad de Allen. Los dos viajaban a bordo de un Mercedes Benz que, por razones que se buscan esclarecer, protagonizó un choque contra una camioneta.

Quiénes eran las víctimas fatales del choque en Ruta 22

Transcurridas varias horas del hecho, se confirmó que las víctimas fatales era una pareja conocida de la ciudad valletana.

La mujer, de 72, murió en el acto y fue identificada como Mónica Beatriz García Reus y el hombre (81) que murió tras ser ingresado al hospital, fue identificado como Carlos Antonio Martín.

Durante las primeras horas de este viernes, vecinos y allegados de Allen compartieron emotivos mensajes de despedida tras confirmarse el fatal desenlace.

Entre las demostraciones de dolor, un grupo de excompañeras de la mujer expresó: «Hoy despertamos con la peor de las noticias. Ayer perdió la vida nuestra queridísima amiga hermana Mónica Beatriz García Reus; la sorprendió la muerte en Río Colorado en un fatal accidente. Nos cuesta creerlo y asimilarlo». Luego de estas palabras, la recordaron como una persona llena de «paz, luz y amor» y lamentaron profundamente su partida.