Finalizan los pagos de Volver al Trabajo: ¿quiénes recibirán los $78.000 en septiembre 2026?

En el marco de la reestructuración de la política social impulsada por el Gobierno nacional, el programa Volver al Trabajo concluye de manera definitiva sus transferencias monetarias directas este mes.

Tras haberse agotado el plazo reglamentario original, de 24 meses, y recibir el respaldo de la Cámara Federal de San Martín —tribunal que revocó la cautelar previa y dictaminó que el Estado no está obligado a mantener las liquidaciones—, el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el cese de los desembolsos para este universo de beneficiarios.

No obstante, el Poder Ejecutivo ratificó la plena vigencia del programa paralelo Acompañamiento Social, el cual preservará el pago mensual de $78.000 para un segmento acotado en situación de extrema vulnerabilidad.

Septiembre 2026: por qué Capital Humano da por finalizado el programa Volver al Trabajo

La interrupción definitiva en las cuentas de Volver al Trabajo responde a la conjunción de los plazos administrativos, fijados por el Decreto 198/2024, y el pronunciamiento favorable de la Justicia federal:

Cumplimiento del horizonte normativo : la prestación fue concebida con una duración máxima de dos años, para capacitar laboralmente a personas de entre 18 y 49 años provenientes del ex Potenciar Trabajo .

: la prestación fue concebida con una duración máxima de dos años, para capacitar laboralmente a personas de entre 18 y 49 años provenientes del ex . Sentencia de la Cámara Federal de San Martín : al dar marcha atrás con la cautelar dictada en primera instancia por el Juzgado de Campana, el tribunal determinó que la cartera nacional no tiene la obligación legal de prorrogar las ayudas directas a este grupo.

: al dar marcha atrás con la cautelar dictada en primera instancia por el Juzgado de Campana, el tribunal determinó que la cartera nacional no tiene la obligación legal de prorrogar las ayudas directas a este grupo. Sustitución por formación técnica: frente al fin del subsidio dinerario, el Estado promueve la inserción en el mercado formal mediante la iniciativa Formando Capital Humano, esquema que canaliza cursos gratuitos de oficios dictados por empresas privadas sin asignación de estipendios mensuales.

Septiembre 2026: quiénes siguen cobrando los $78.000 de Acompañamiento Social ANSES

A diferencia de lo resuelto para el perfil sociolaboral, la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano garantizó la continuidad temporal de Acompañamiento Social hasta abril 2028, supeditada a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio:

Población alcanzada : el beneficio está reservado con exclusividad a personas de 50 años o más y a madres con cuatro o más hijos menores de 18 años a cargo, con foco en el control de salud y escolaridad.

: el beneficio está reservado con exclusividad a personas de 50 años o más y a madres con cuatro o más hijos menores de 18 años a cargo, con foco en el control de salud y escolaridad. Monto mensual : se mantiene fijo en $78.000 sin actualización por movilidad, depositado directamente a través de las cuentas bancarias de ANSES .

: se mantiene fijo en $78.000 sin actualización por movilidad, depositado directamente a través de las cuentas bancarias de . Padrón inalterable: no existen nuevas convocatorias de inscripción ni se permiten pases administrativos desde la nómina de Volver al Trabajo.

Volver al Trabajo: desintermediación y canales de denuncia de Capital Humano

Desde los canales oficiales de argentina.gob.ar , remarcaron que el cobro de Acompañamiento Social se efectiviza de manera directa entre el Estado y el titular, sin exigencia de contraprestación comunitaria en unidades de gestión ni asistencia obligatoria a marchas convocadas por organizaciones sociales.

Las pautas de transparencia y control vigentes establecen: