Río Negro creó un programa para jóvenes que quieran iniciar emprendimientos

El programa "Manos Jóvenes, Futuro Rionegrino" está dirigido a la financiación de emprendimientos de jóvenes de 18 a 25 años. Foto: ilustrativa

El Gobierno provincial aprobó «Manos Jóvenes, Futuro Rionegrino«, una iniciativa dirigida a jóvenes de 18 a 25 años que vivan en Río Negro y presenten proyectos individuales o grupales de hasta tres integrantes.

El programa quedó formalizado a través del Decreto 807/26 y contempla un patrocinio económico inicial, con posibilidad de abonos mensuales para los beneficiados.

Aportes iniciales de hasta $3,8 millones

El plan provincial consiste inicialmente en un aporte único y no reintegrable que permita poner en marcha o fortalecer los emprendimientos.

Los fondos oscilan entre dos y diez salarios mínimos (SMVM), de acuerdo a las necesidades del proyecto. Mientras que el dinero podrá ser utilizado tanto para comprar herramientas, insumos o maquinaria, como para adecuar la infraestructura donde se desarrolla la actividad.

Además, una vez entregado el aporte inicial, se contempla la posibilidad de otorgar un acompañamiento económico mensual complementario.

Dicha contribución suplementaria no será otorgada automáticamente a todos los beneficiados, sino que dependerá de las necesidades del proyecto, de la evaluación de la autoridad de aplicación y de la rendición del primer aporte.

¿Quiénes pueden acceder?

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años que residan en Río Negro y cuenten con proyectos productivos viables. Los proyectos podrán ser individuales o colectivos, con un máximo de tres integrantes.

Para determinar la situación de vulnerabilidad, se tendrá en cuenta la situación socioeconómica y territorial de los integrantes con un informe social elaborado por profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano.

En este sentido, recibir ingresos formales no será motivo automático de exclusión si se considera que los mismos son insuficientes para llevar adelante el emprendimiento.

El programa también apunta a escuelas y universidades

El Gobierno prevé trabajar en escuelas secundarias, institutos de educación superior y universidades para acercar el programa a jóvenes con ideas de emprendimientos que puedan ser transformadas en proyectos viables.

También habrá un abordaje comunitario para quienes no estén incorporados al sistema educativo, mediante espacios de orientación en municipios, comisiones de fomento y organizaciones no gubernamentales.

Una vez presentados los proyectos, serán evaluados técnicamente y se priorizarán aquellos que demuestren una mayor posibilidad de concretarse, generar ingresos e impactar en el territorio.

Seguimiento de los proyectos

El Ministerio de Desarrollo Humano será la autoridad de aplicación y, a través de la Dirección de Integración y Políticas Sociales, tendrá a su cargo la implementación y el seguimiento.

Los beneficiarios deberán rendir los fondos recibidos y, en caso de detectar desvíos de dinero, incumplimientos o abandono de la iniciativa, quedarán impedidos de presentar nuevas propuestas dentro del programa.

El nuevo programa comenzó a regir esta semana y tendrá alcance en todo el territorio provincial.