Todas las actividades en el Canal Grande por el aniversario de Roca: a qué hora arrancan los festejos y qué hay en cada escenario

Roca se viste de gala para festejar su 147° aniversario. Si bien el festejo inició el domingo pasado con el «Trail Aniversario» en el Área Protegida Paso Córdoba, este fin de semana tendrá su plato fuerte con un abanico de actividades en el Canal Grande, donde habrá escenarios con bandas y propuestas para todas las edades. El clásico desfile será el domingo después del mediodía.

En el tramo comprendido entre las calles Maipú y San Juan, se montará el tradicional «Paseo Aniverario». Allí las familias podrán disfrutar de atractivos culturales, gastronómicos y recreativos. Habrá tres espacios diferenciados: el escenario central, ubicado en Neuquén y Gelonch: el escenario Rock- Cacho Lobello, en Gelonch y San Juan; y el escenario de las Infancias y Alternativo, en Gadano y Misiones.

Una por una: todas las actividades por el 147° aniversario de Roca

Grilla de espectáculos para el sábado 5 de septiembre

Escenario Central «Carlos Soria»

16:45 – Apertura del escenario

17:00 – Giradassi’s (Danza urbana)

17:30 – Taller Municipal de Flamenco (Profesora Laura Cortez)

17:50 – Taller Municipal de Árabe (Profesora Paola García)

18:15 – Ballet Municipal de Folclore (Profesor Moncho Paillaman)

18:35 – Taller Municipal de Ritmos Latinos (Profesor Mauro Muñoz)

19:05 – Taller Municipal de Folclore (Profesor Oscar Nahuelñir)

19:25 – Taller Municipal de Folclore (Profesora Mónica Diaz)

20:00 – Dieter (Funk)

20:50 – Damas Juanas (Folclore)

21:45 – Corazón de melón (Cumbia colombiana)

23:10 – Voulevand (Pop tributo a ABBA)

00:20 – La Única (Cumbia santafesina)

Escenario Rock «Cacho Lobello»

17:30 – Apertura del escenario

17:50 – Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas

19:00 – Crooking Soul (Rap/Trap)

19:45 – Misión 3:16 (Rock)

20:30 – Bossa & Patio (Bosa Nova)

21:15 – La Falucho (Rock)

22:00 – Mandril (Rock)

22:45 – Remolinos (Rock)

23:35 – Yubes (Rock)

Escenario de las Infancias y Alternativo

16:30 – Apertura del escenario

16:45 – Teatro Alpargata (Títeres)

18:10 – Gariboleros (Circo callejero)

18:50 – Bajada de canoas de la Escuela Municipal de Canotaje

20:30 – La fiebre amarilla nos enfermó (Rock)

21:15 – Expediente culebra (Rock)

Grilla de espectáculos para el domingo 6 de septiembre

Escenario Central «Carlos Soria»

14:30 – Desfile Aniversario

18:30 – Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)

18:45 – Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)

19:10 – Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)

19:25 – Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)

19:45 – Peña El Mangrullo (Folclore)

20:25 – Pueblo (Folclore)

21:10 – Lady Bel (Pop)

22:05 – Tizi y su conjunto (Chamamé)

22:45 – Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026

23:45 – Nueva Roma (Rock tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota)

Escenario Rock «Cacho Lobello»

18:30 – Apertura del escenario

18:45 – Suelas embarradas (Rock)

19:30 – No culpes al horóscopo (Rock)

20:15 – Killer Queen (Rock)

21:00 – Spaguetti (Rock)

21:45 – Black Cadillac (Rock tributo a AC/DC)

22:40 – Zenith (Rock)

23:40 – Torito Freak (Pop)

Escenario de las Infancias y Alternativo

18:30 – Apertura del escenario

18:30 – Júpiter y Pistacho (Malabares/Circo)

19:30 – Rober y la máquina de hacer canciones

21:00 – Me importa un carajo (Rock)

Actividades infantiles, deportes y ferias

Más allá de los espectáculos musicales, el municipio preparó una extensa lista de alternativas complementarias. El predio ofrecerá juegos inflables y metegol de acceso gratuito, un sector con carros gastronómicos y la participación de más de 130 artesanos, emprendedores y productores locales. A la par, la tradicional Feria Maipú dirá presente durante ambas jornadas.

Para los más chicos, funcionará un espacio de actividades infantiles que incluirá dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas y juegos para primeras infancias a cargo de los Centros Educativos Comunitarios Infantiles (CECI). Este sector abrirá el sábado de 16 a 20 y el domingo de 18 a 21.

En materia deportiva y recreativa, la propuesta se distribuirá en distintos sectores del predio. El Ajedrez se concentrará en el Playón de la Dirección de Deportes (sábado de 16 a 20 y domingo de 18 a 21), mientras que los juegos de kermés tendrán su espacio en el Patinódromo durante los mismos horarios.

El Skate Park también mantendrá actividades a lo largo de las dos jornadas, y los deportes en equipo se dividirán por días en el Playón de Gelonch y Santa Cruz: el sábado de 16 a 20 horas habrá un «Encuentro de Mini Básquet», y el domingo de 18 a 21 horas se disputarán diversos encuentros de fútbol infantil.