Decretaron tres días de duelo en Aluminé por el femicidio de Noemí Matamala, la mujer que fue atacada con un hacha

La Municipalidad de Aluminé decretó tres días de duelo por la muerte de Noemí Matamala, la mujer de 49 años que fue golpeada con un hacha en su cabeza por su pareja, Lucas Daniel Serrano de 38 años. Ahora, avanza la causa por femicidio. El gobierno local expresó su «más firme repudio a la violencia contra las mujeres» y expresó su acompañamiento al pedido de justicia.

«Esperamos que se esclareza lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes», agregaron en un comunicado este viernes. Durante los días de duelo informaron que se suspenderán las actividades municipales. Únicamente se garantizará el funcionamiento de los servicios esenciales.

«Una vecina muy querida»: Dolor en Aluminé por la muerte de Noemí Matamala

El gobierno local, a cargo del intendente Diego Victoria, enfatizó que Matamala era «una vecina muy querida de nuestra comunidad, cuyo recuerdo y luz permanecerá siempre en nuestros corazones». Y agregaron: «Tu recuerdo y tu ejemplo permanecerán siempre».

La noticia de su partida sacudió al pueblo. El violento episodio ocurrió durante la noche del viernes 21 de agosto. Según confiaron fuentes de la investigación a este medio, Serrano la golpeó dos veces con un hacha en la cabeza.

Matamala se encontraba internada desde hace dos semanas en el hospital Castro Rendón.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón de Neuquén. Allí permaneció con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica hasta su deceso.

«Nuestro pueblo se encuentra profundamente consternado por este femicidio. Desde que se conoció el grave hecho de violencia, la comunidad de Aluminé se hizo presente abrazando y acompañando a su familia y expresando con fuerza su repudio ante lo ocurrido», indicó la Municipalidad.

Avanza la causa por femicidio. Serrano se había fugado después del ataque y más tarde fue ubicado.

«Hoy, frente al peor desenlace, ese acompañamiento se renueva y se hace aún más necesario», finalizaron.

En el ámbito judicial, Serrano había sido imputado por el delito de femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de autor. Ahora, avanza la causa por femicidio.